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現場で必ず出る問いがある。AIは「COBOL」を読めるのか――。読めるか読めないかの答えは人によって割れ、どちらの側も数字を持っていない。第4回が扱うのは、この問いを数字にする測り方の設計である。筆者自身が測った数字は出さない。何が測れて何が測れないのかを、先に整理しておきたい。

「AIはCOBOLを読めるのか」――印象だけでは判断できない

「AIはCOBOLを読めますか」と、よく聞かれる。

返ってくる答えは二通りに割れる。実際に使っている人は「かなり読める」と言い、慎重な人は「うちのコードは特殊だから無理でしょう」と言う。どちらも実感としては正しい。だが、どちらも数字を持っていない。

先日も、ある会議でこのような場面があった。若手が「試しにAIに読ませたら、うちのバッチをかなり正確に説明してくれました」と言う。長くそのシステムを見てきた隣の席の課長が「たまたま素直なところを見ただけでしょう」と返す。二人ともいい加減なことは言っていないが、根拠は自分が見た数本だけだった。

数字がないと議論が前に進まない。移行の方式を決めるとき「AIがどこまでできるか」が前提条件になるにもかかわらず、それが印象で決まる。会議のたびに同じ議論になる。

では、どうすれば根拠になる数字を出せるのか。ここから先は測り方の話をする。断っておくと、この回で出すのはあくまで測り方の設計であって、筆者自身が測った数字ではない。設計が固まらないまま数字だけを出しても、それが何を意味するのかを読者が確かめられないからだ。

AIのCOBOL読解力を「基本情報技術者試験」で測る

何で測るかを決めるのは、何を測ったことにするかを決めることでもある。曖昧なまま数字を出せばそれが一人歩きするので、素材の選び方から説明する。

自社が関わった案件のコードを使えば実態には近い。だが公開できないので、誰も検証できない。数年後には条件を思い出せる人もいなくなる。

そこで候補になるのが、情報処理技術者試験の過去問題である（図1）。

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