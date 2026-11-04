クラウドストレージベンダーのBackblazeは、自社のデータセンターで運用するHDDの故障率を、2013年から「Backblaze Drive Stats」として公開してきた。HDDの信頼性は、クラウドストレージサービスの品質に直結する。同社が四半期ごとに、稼働データを基にHDDの故障率を点検しているのは、こうした事情がある。

Backblazeは2026年9月29日（米国時間）、2026年第2四半期（4月1日〜6月30日）の故障率をまとめた「Backblaze Drive Stats for Q2 2026」を公開した。自社のクラウドストレージサービスで運用する、35万台以上のHDDの稼働実績を基にしている。

HDDを使ったストレージシステムを運用する企業の情報システム担当者やITインフラエンジニアにとって、Backblaze Drive Stats for Q2 2026の結果は貴重な情報になるはずだ。HDDの故障率はどのように推移しているのか。大容量化を支える技術「SMR」（Shingled Magnetic Recording：瓦記録方式）にも触れながら、調査結果を見ていこう。

集計対象のHDDのうち、調査期間中の2026年第2四半期に故障が発生したのは1498台だった。HDDの総稼働日数に対する故障台数の割合を年率換算した「年間故障率」（以下、AFR）は1.73％となった（図）。Backblazeによると、ここしばらくで最も高い水準だ。直近の数四半期と比べて、今回はAFRの高いモデルが多く見られたことが、全体のAFRを押し上げたと同社はみる。

図 AFRの四半期ごとの推移（出典：Backblaze公式ブログ）《クリックで拡大》

特にAFRが高かったのは3モデルだ。最も高かったのはSeagate Technology（以下、Seagate）の「ST10000NM0086」（10TB）の9.33％で、次いで同社の「ST14000NM0138」（14TB）の8.26％、HGST（Western Digital）の「HUH721212ALN604」（12TB）の7.63％だった。

平均使用期間は、ST10000NM0086が101.7カ月（約8年6カ月）、ST14000NM0138が65.5カ月（約5年6カ月）、HUH721212ALN604が83.8カ月（約7年）に達していた。故障台数は、それぞれ22台、25台、180台だった。運用台数はそれぞれ965台、1235台、9694台だ。

今回の集計期間に故障が0台だったのは、Seagateの「ST8000NM000A」（8TB）、「ST12000NM000J」（12TB）、「ST14000NM000J」（14TB）の3モデルで、AFRはいずれも0％となった。故障が1台だった「ST16000NM000J」（16TB）も含めて、4モデルともSeagateのものだ。これらのモデルの平均使用期間は15.4カ月（約1年3カ月）〜40.4カ月（約3年4カ月）、運用台数は171〜1079台だった。

故障が発生したモデルでAFRが最も低かったのは、Western Digitalの「WUH722222ALE6L4」（22TB）の0.55％だ。同モデルの平均使用期間は19.1カ月（約1年7カ月）で、運用台数は4万5665台だった。

HDDの記録密度を高める「SMR」 Backblazeの運用状況は

分析対象となった35万4415台のHDDのうち、20TB以上のHDDが25％超を占めた。HDD市場全体でも大容量化が進んでおり、それを支える手法の1つがSMRだ。

従来の「CMR」（Conventional Magnetic Recording：従来型磁気記録方式）は、トラック（HDDでデータを書き込む同心円状の領域）同士を重ねず、間に隙間を空けて並べる。SMRは、トラックの一部を隣のトラックと重ねて、屋根瓦のように配置することで記録密度を高める。

SMRでは、読み取りヘッドがデータを読み取れる幅よりも、書き込みヘッドが磁気記録する幅の方が広い。このため隣接するトラックの一部を重ねても、後からデータを読み取れる。こうした仕組みにより、実装によってはCMRと比べて容量を10〜25％程度増やせるという。

データの書き換え時に、SMRでは周辺のデータも再配置する場合がある。このためランダムな書き込みが頻繁に発生する用途では、書き込み処理が増え、性能が低下することがある。ただし、こうした処理の増加がHDD自体の故障率を高めるとは限らない。

今回の調査時点では、Backblazeが運用するHDDにSMRモデルはなく、今回の集計対象にもSMR採用HDDは含まれていない。ただしSMRはHDD業界全体で開発が進んでおり、今後同社も導入する可能性はあるという。同社は、データセンターにSMR採用HDDを加えた際には、該当モデルを明示してAFRを報告する方針だ。

調査対象期間は2026年4月1日〜6月30日で、35万4415台のHDDの稼働データを分析した。四半期の故障率を算出する対象は、運用台数が100台を超え、総稼働日数（個々のHDDの稼働日数の合計）が1万日を超えたモデルだ。年間集計では運用台数が250台を超え、総稼働日数が5万日を超えたモデル、累計集計では運用台数が500台を超え、総稼働日数が10万日を超えたモデルを対象にしている。