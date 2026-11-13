Gartnerは2026年10月14日（米国時間）、AIプロバイダーが現在のペースで設備投資を続けた場合、2030年末までに3.5兆ドル（約553兆円《1ドル＝約158円の為替レートで換算》、以下同）を超えるAIインフラへの支出が、減損リスクにさらされる可能性があるとの予測を発表した。

「ネオクラウド」（AIワークロードに特化したクラウド）の8割超が、2030年までに独立した事業運営を停止すると予想している。

Gartnerでシニアディレクターアナリストを務めるウィル・ソマー氏によると、2026年にAIプロバイダーはAIインフラに1兆ドル（約158兆円）近くを支出する見込みで、2027〜2030年には6兆ドル（約948兆円）を追加投資すると予測されている。しかしGartnerの調査では、この期間に計画されている全てのAIの設備投資に対して、企業向けと消費者向けAIによる収益は、採算に見合うリターンを確保するには不十分だという。

ソマー氏によると、AIデータセンターの所有者が、発表済みの設備投資と資金調達コストを賄い、さらに12％の投下資本利益率（ROIC）を確保するには、2030年までに累計8.5兆ドル（約1343兆円）の収益を生み出す必要がある。Gartnerは、この12％を投資資本のハードルレート（投資の判断基準となる最低限の利回り）と想定している。一方、この期間にAIデータセンターに起因する、企業および消費者向けAIの総収益は、3.6兆ドル（約569兆円）にとどまると予測している。

AIネイティブのプロバイダーの大半はアセットライト（大規模な資産を自社で持たない）なビジネスモデルで運営しているため、大規模なAIインフラを保有するプロバイダーが得るAI収益は、全体の半分に満たないとGartnerは予測している。

急速に価値が下がる資産で持続可能なROICを達成できなければ、ほぼ確実に評価減が必要になるとGartnerはみている。Gartnerの予測では、AIインフラへの投資が現在のペースで続けば、2032年までに4兆ドル（約632兆円）を超える資産価値が評価減のリスクにさらされる可能性がある。このシナリオでは、ROIC 12％の達成は早くても2032年末になると見込んでいる。

ネオクラウド市場は2030年までに再編へ

Gartnerは、ネオクラウドが、収益と設備投資の不均衡の影響を最も大きく受けるプロバイダーの一つになるとみている。ハイパースケーラー（大規模クラウド事業者）は、巨大で多様な収益源を持ち、何年にもわたってAIへの投資を支えることができる可能性がある。一方、ネオクラウドは事業を維持するために、AIに最適化されたIaaS（Infrastructure as a Service）と関連するプラットフォームで、早期にリターンを得る必要がある。

Gartnerは、AIに最適化されたIaaSへの支出は2027年の660億ドル（約10兆4280億円）から、2030年には1740億ドル（約27兆4920億円）に増えると推計している。ソマー氏は、「AIに最適化されたIaaSへの支出は伸びているが、大半のAIコンピューティングプロバイダーにとって、現世代のAI半導体が次世代のものに置き換えられる前にAIへの投資を回収するには支出額が足りない」と述べている。

Gartnerは、「コストの圧力」と「差別化できるビジネスモデルの欠如」によって、2030年までにネオクラウドプロバイダーの80％超が独立した事業運営をやめざるを得なくなると予測している。