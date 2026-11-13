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システム開発工程の一部をAIが担うようになる中、エンジニアが直面する課題や求められる役割は変化しつつある。開発の現場では、より高度な意思決定や新しい領域への挑戦が求められ、急速に進歩する技術へのキャッチアップも欠かせなくなった。

生成AIの普及によって、システム開発に関する情報量が急増する一方、情報の質にもばらつきが生じやすくなっている。こうした状況では、エンジニアが自身に必要な知見を効率的に収集・整理することが難しくなる。

開発の「実践知」を無料で 何が学べる？

役割の変化に即応するために、知識獲得やスキルアップにつながる情報を効率的に得たい――。こうしたニーズに応えるべく、システム開発支援を手掛けるファインディが2026年11月5日に提供を始めたのが「Findy Knowledge」だ。システム開発の実践に役立つ講演動画や資料を無料で閲覧できるという。どのような内容なのか。

Findy Knowledgeは、ファインディがこれまでに主催した技術カンファレンスやオンラインイベントのアーカイブ動画および登壇資料を集約し、現場の実践知を無料で閲覧できるサービスだ。公開時点で、動画や資料を合わせて約300件のコンテンツを掲載しており、今後も順次拡充する。 ファインディのイベントは、システム開発の現場の実践者が、どのような制約や背景の下で決断を下したかを発信する場となっていると、同社は説明する。そこでの講演は、単なる結論の提示にとどまらず、課題意識や試行錯誤を含めた「実践的な思考プロセス」を学べる点が特徴だという。 Findy Knowledgeの利用者は、課題に直面したタイミングで必要なコンテンツを検索、閲覧できる。同一テーマにおける複数企業の取り組みを比較したり、視聴中のコンテンツから関連するコンテンツに移動したりできる。 徳丸氏やt-wada氏の講演も 国内外の専門家から知見を得る 初期掲載コンテンツには、国内外の専門家による講演が複数含まれている（図）。例えば以下のような講演がある。 国内の専門家による講演 EGセキュアソリューションズの徳丸浩氏による「セキュリティ専門家が生成AIと過ごす日常」 タワーズ・クエストの和田卓人（t-wada）氏による「2026年のソフトウェア開発を考える」 東急（URBAN HACKS）の宮澤秀右氏による「内製開発の価値 〜リアルとデジタルで叶える東急のまちづくり」 風音屋の横山翔（ゆずたそ）氏による「Data Engineering Guide 2025」

海外の専門家による講演 Microsoftのスコット・ハンセルマン氏による「What do you build when you can build anything?」 Silicon Valley Product Group（SVPG）のマーティ・ケーガン氏による「AIが“作る”を民主化する時代、PdMは何で価値を出すのか」 Thoughtworksのニール・フォード氏による「分散アーキテクチャにおける現代のトレードオフ分析と今後のソフトウェアアーキテクチャの展望」

図 技術テーマを横断して講演動画や資料を検索・閲覧できる（出典：ファインディのプレスリリース）《クリックで拡大》 ファインディには、自社が開催したイベントについて「内容を見返したい」「参加できなかった同僚に共有したい」といった要望が頻繁に寄せられていたという。Findy Knowledgeの公開には、こうしたニーズに応える狙いもある。 Findy Knowledgeは、ファインディの専用Webサイトから無料で利用できる。コンテンツの閲覧には、無料で登録可能な同社サービスの共通アカウント「Findy ID」が必要となる。同社はFindy Knowledgeの提供を通じて、エンジニアや開発組織の意思決定を支援したい考えだ。