グループウェア拡張ツールなどのSaaS（Software as a Service）を開発、提供するrakumoは2026年10月1日、「Microsoft 365 導入企業における、稟議・決裁ワークフローの実態調査」の結果を発表した。

この調査は、クラウド型Officeスイート「Microsoft 365」を全社導入している企業で稟議（りんぎ）・決裁業務に関わる担当者111人を対象としたものだ。結果として、手作業の運用が41.4％に達するなど。Microsoft 365の標準機能による運用課題、業務改善を希望している実態や課題が判明した。

勤務先で稟議申請など承認や決裁が必要なプロセスを主にどの方法で行っているかを尋ねたところ（単一回答、有効回答数111人）、最多は表計算ソフトウェア「Microsoft Excel」や文書作成ソフトウェア「Microsoft Word」などの書式をメールで回覧、提出する方法で27.9％だった。次いで「Microsoft 365の標準機能」が22.5％、「グループウェアや基幹システムに付属するワークフロー機能」が20.7％、「紙・押印による回覧」が13.5％、「他社製の専用ワークフローシステム」が9.0％、「自社開発の独自システム（内製）」が5.4％、「分からない／答えられない」が0.9％と続いた。

メールによるファイル回覧（27.9％）と紙・押印による回覧（13.5％）の合計は41.4％に上り、Microsoft 365の全社導入環境でも、手作業ベースの運用が4割を超えている状況が明らかになった。

全体の37.8％が「円滑に進んでいない」、課題の首位は「誰の承認で止まっているか不明」

稟議・決裁業務が全体として円滑に進んでいると思うかという質問（単一回答、有効回答数111人）では、「ややそう思う」（47.7％）と「非常にそう思う」（13.5％）の計61.2％が肯定した。一方、「あまりそう思わない」（30.6％）と「全くそう思わない」（7.2％）を合わせた37.8％は円滑に進んでいないと回答した。

「全くそう思わない」「あまりそう思わない」「ややそう思う」と回答した95人に、稟議・決裁業務の課題を尋ねたところ（上位5つまでの複数回答）、最多は「誰の承認で止まっているか、進捗（しんちょく）が分かりにくい（通知への気付きにくさ含む）」の49.5％だった。2位は「申請から承認完了までに時間がかかる」（42.1％）、3位は「申請の種類や部署によって承認ルート・ルールが異なり、分かりにくい」（36.8％）となった。

上記の課題選択で「分からない／答えられない」以外を選んだ94人に選択肢以外の課題を自由回答で尋ねたところ、34件が寄せられ、以下の声が挙がった。

担当役員への事前説明が大変なのと準備が二度手間

承認のルール改定を社内に周知することが難しい

差し戻す際の理由の伝達業務

柔軟な運用が必要。例えば、特に公的機関では後閲や引き上げ、などの手順がある。また、組織変更の際、組織に閲覧権限を付与しないと、過去データの閲覧ができなくなる

どこで止まっているのか分かるようにしたい

Microsoft 365標準機能の課題、「複雑な承認フローが組みづらい」が52.4％で最多

最初の設問で主な方法として「Microsoft 365の標準機能」以外を挙げた86人に、ビジネスチャットツール「Microsoft Teams」の承認機能やワークフロー自動化ツール「Microsoft Power Automate」などの標準機能を稟議・決裁業務で使ったことがあるかどうかを尋ねた（単一回答）。結果は「現在、使っている」が55.8％、「過去に使っていたが、現在は使っていない」が12.8％で、計68.6％に利用経験があった。一方で「使ったことはない」は30.2％、「分からない／答えられない」は1.2％となっている。主な手段として標準機能を挙げた企業は22.5％だが、過半数の企業で併用、試用されている実態がうかがえる。

そこで、主な方法として標準機能を使う層と、上記の利用経験層を合わせた84人に、標準機能で稟議・決裁業務を行う上での課題を質問した（上位5つまでの複数回答）。

最多は「複雑な承認フロー（多段階・条件分岐など）が組みづらい」で52.4％、次いで「定型的な申請書式（テンプレート）がなく、フォームを一から作成する必要がある」が47.6％となった。以下、「設定や変更に専門的なIT知識が必要」と「不具合やエラーを自力で解決する必要がある」がともに38.1％、「申請者や承認者にとって、操作や画面が分かりにくい」が33.3％と、構築・運用面やUI（ユーザーインタフェース）の課題が上位を占めた。

一方、標準機能を「使ったことはない」とした26人に理由を尋ねたところ（参考値）、「標準機能でワークフローを構築できると知らなかったから」（34.6％）が最多で、「複雑な承認フローには対応できないと思ったから」（30.8％）、「既に専用のワークフローシステムを利用しているから」（26.9％）と続いた。

担当者の52.3％が「専用ワークフローシステムの新規導入」を希望

今後の改善意向（上位3つまでの複数回答、有効回答数111人）では、「専用のワークフローシステムを新たに導入して改善したい」が52.3％で首位となった。次いで「Microsoft 365の標準機能を活用して改善したい」（39.6％）、「現在利用中のシステムやツールの活用・定着を進めたい」（32.4％）、「現在利用中のワークフローシステムを別の製品に切り替えたい」（24.3％）となった。

ワークフローシステムの新規導入・見直し時に重視するポイント（上位5つまでの複数回答、有効回答数111人）は、1位が「申請者や承認者が直感的に操作できること」（50.5％）、2位が「ITに詳しくなくても、自社の担当者で設定・運用できること」（46.8％）、3位が「多段階や条件分岐など、複雑な承認ルートに対応できること」（37.8％）、4位が「組織変更や人事異動があっても、承認ルートの更新・見直しが簡単にできること」（32.4％）、5位が「スマートフォンなど、外出先でも申請・承認できること」（30.6％）だった。

Microsoft 365連携で魅力的な機能は「Entra IDでのSSO」と「Outlook・Teams通知からの承認」

最後に、Microsoft 365との連携で魅力を感じる機能や運用を尋ねたところ（上位3つまでの複数回答、有効回答数111人）、クラウド型IDおよびアクセス管理サービス「Microsoft Entra ID」による「会社のMicrosoft 365アカウント（Microsoft Entra ID）でそのままログインできる（シングルサインオン）」が56.8％で最多だった。2位はメールクライアント「Microsoft Outlook」などを活用した「Outlookのメールや、Teamsのチャット通知から申請内容の確認や承認操作ができる」（54.1％）、3位は「組織情報（Microsoft Entra ID）と連動し、人事異動や組織変更があっても承認ルートが自動的に更新される」（40.5％）だった。

rakumoは、今回の調査結果から、運用はメール回覧や標準機能などに分散しており、「進捗の分かりにくさ」「複雑な承認フローの組みづらさ」が主な課題となっていると指摘。「Microsoft 365と連携し、IT知識の深浅にかかわらず誰もが扱える運用体制に近づけることができるかどうかが、今後の論点となる」とまとめている。