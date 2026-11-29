多くの企業では、今も「Microsoft Excel」（以下、Excel）などの表計算ソフトウェアが日常業務に利用されています。データの集計や分析、情報の整理など、幅広い用途に使えるExcelは、業務に欠かせないツールの一つです。

その一方で、新しいシステムの導入や業務改革を進める際には、長年Excelを使ってきた現場の理解を得ることや、Excelを前提に構築されてきた業務の仕組みを見直すことが課題となることもあります。

しかしながら、長年使い慣れたExcelから別の仕組みに移行するのは容易ではありません。なぜ、Excel依存から抜け出せないのでしょうか。抜け出した企業は、どう業務改革を進めたのでしょうか。調査や企業の事例から、課題と解決の方向性を探ります。

企業が新たな技術を活用して業務改革を推進するには、情報システム部門だけでなく、実際にシステムを利用する部門の協力が欠かせません。しかし、長年続いてきた業務の進め方を変えることは、必ずしも簡単ではないようです。まずは関連する調査を基に、Excel依存が業務の在り方に与える影響を見ます。

経理・総務・情報システム部門向けのBPO（業務プロセスの外部委託）サービスを提供するインボイスは、2026年5月11日、調査レポート「DX推進の壁？情報システム部門から見た経理部門への本音調査」を発表しました。

調査によると、情報システム部門の担当者のうち、経理部門との連携に「壁」や「やりづらさ」を感じることが「よくある」と回答した割合は31.9％、「時々ある」は55.2％でした。合わせて87.1％と、約9割が何らかの難しさを感じていることが分かりました。

その要因として最も多かったのは、「新システムへの理解・習熟に時間がかかる」の55.4％です。「エクセル至上主義で進化しづらい」が35.6％で続き、「セキュリティや権限に対する慎重さ」「稟議（りんぎ）や判断に時間がかかる」が共に34.7％、「データ連携に非協力的」が32.7％でした。

経理部門との連携を難しくしている要因の一つに、Excelへの依存があることが分かります。新しいシステムへの習熟や意思決定、データ連携にも課題があり、既存の業務の進め方を変えることの難しさがうかがえます。

Excelによる個別管理が、AI活用の障壁になる理由

Excelなどで個別に管理されたデータは、業務改革だけでなく、企業のAI活用にも影響します。特に問題となるのが、部門やシステムごとにデータが分断された状態で管理されていることです。

部門ごとに異なるデータの定義が、AIの判断に影響する

マスターデータ管理（MDM）を手掛けるStibo SystemsのCEO、エイドリアン・カー氏は、生成AIやAIエージェントを活用するには、AIが参照するデータの正確性や一貫性が重要だと指摘しています。マスターデータとは、顧客や商品、取引先など、企業のさまざまな業務で共通して使われる基礎的なデータのことです。

企業では、同じ対象についても部門によって名称や定義が異なる場合があります。例えば、ある部門が「製品」と呼んでいるものを、別の部門では「商品」と呼んでいるかもしれません。

人間同士であっても、情報の意味について共通認識がなければ、意思決定を誤る可能性があります。AIが企業内のデータを利用する場合も同様です。

カー氏は、データを正確に保った上で、データ同士の関係性やビジネスロジックといった「コンテキスト」を整備することで、AIの推論を信頼できるものにできると説明しています。データの定義や関係性が不明確なままでは、AIが情報を意図通りに理解できず、誤った情報の生成や判断につながる恐れがあります。

多くの企業では、Excelなどの表計算ソフトウェアに加え、個別の業務システムでもデータを管理しています。それぞれのデータが分断されていると、システム間で情報をやりとりすることが難しくなります。

特にExcelによる管理では、扱うデータやシステムが複雑になるほど、一貫性や正確性を保って管理するのが難しくなりがちです。企業の規模が大きくなるほど、その傾向は強まるといいます。

カー氏は、AIの信頼性を高めるには、まずデータそのものを信頼できる状態にする必要があると指摘します。AI活用を進める企業にとって、既存のデータ管理を見直すことは、単なる業務効率化にとどまらない課題になっているのです。

“脱マクロ”への反発をどう乗り越えた？ オートバックスの改革

では、長年使い慣れたツールへの依存を、企業はどのように乗り越えればよいのでしょうか。既存のオフィスツールからの移行を進め、生成AIによる業務効率化にも成果を上げているのが、オートバックスセブンです。

既存ツールへの依存と、現場からの強い反発

Googleは2026年10月9日、オートバックスセブンの組織変革に関する事例を公式ブログで公表しました。大手カー用品総合専門店を展開する同社は、2032年度までに売上高5000億円を達成するという目標に向け、業務改革と「AI-Ready」な組織づくりを進めています。

その取り組みの一つとして導入したのが、クラウド型グループウェア「Google Workspace」や生成AI「Gemini」です。

同社では長年、既存のオフィスツールが全社的な業務基盤として利用されていました。特に表計算ソフトウェアのマクロを使った細かな業務の自動化が定着しており、新しいツールへの移行に強い反発もあったといいます。

グループ全体のデジタル戦略とIT推進を担うオートバックスデジタルイニシアチブ（ABDi）は、従来のオフィスツールを一律に廃止するのではなく、業務ごとの特性や必要性を考慮しながら、段階的にGoogle Workspaceへの移行を進めました。

法務部門の契約書作成、財務・経理部門のフォーマット維持、営業部門の複雑なマクロ計算など、一部の専門業務には配慮し、それ以外の大半の業務を「Googleスプレッドシート」や「Googleドキュメント」へ置き換える方針を定めました。

同社では、Google Workspaceへの移行とともに、Geminiを利用した業務効率化も進めています。例えば、従来は関数などを使って30分〜1時間かけていた報告資料の集計・作成が、Geminiへの指示によって2〜3分で完了するようになったといいます。

この他にも、Web会議ツール「Google Meet」による会議の決定事項やタスクの整理の自動化、「Gemini Notebook」（旧NotebookLM）による店舗運営に関する情報の検索・参照の効率化などが進んでいます。ABDiによると、こうした取り組みによって社員がコア業務や意思決定に時間を充てられるようになったといいます。

利用開始直後は不慣れによる戸惑いの声もあったといいますが、同社は今後、従来の表計算ソフトウェアの利用を約25％にとどめ、それ以外をGoogleスプレッドシートに移行していく予定です。