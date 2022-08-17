連載：羽ばたけ！ネットワークエンジニア

2026年10月に武蔵野赤十字病院の病院DX（デジタルトランスフォーメーション）についてオンライン講演を視聴する機会があった。興味深い内容だったため、DXを担当された岡田謙二郎氏（医療情報管理課 課長）と尾喜拓也氏（同課 係長）に取材させていただいた。

岡田氏によると、このプロジェクトで特に実現したかったのは「セキュリティの強化」と「看護業務の効率化」だったという。セキュリティの強化では、ランサムウェア対策としてのネットワークの論理分割や、厚生労働省の安全管理ガイドラインで強化された要件への対応を進めた。

本コラムではスマートフォン（以下、スマホ）を活用した看護DXと、それを特徴付けるスマホとPHSによるハイブリッドコミュニケーション基盤に焦点を当てる。ハイブリッド基盤の構成は下図の通りだ。

武蔵野赤十字病院は手術センター、周産期センター、救命救急センター、6フロアの一般病棟などがある新築の「一番館」、外来診療科が入る「五番館」、感染症病棟や健診センター、訪問看護ステーションが入る「三番館」、事務部や外科系診療科のある「二番館」という4つのビルから構成されている。コミュニケーション基盤は「無線LAN（Wi-Fi）＋有線LAN」と「PHSネットワーク」のハイブリッド構成で、全館をカバーしている。

Wi-Fi＋有線LANはL3スイッチ、L2スイッチを配置した一般的な構成で、末端のPoEスイッチ（Power over Ethernet：イーサケーブルで給電可能なスイッチ）にWi-Fiアクセスポイントが接続されている。

ワイヤレスネットワークとしてはWi-Fi以外に「sXGP」（shared eXtended Global Platform：1.9GHz帯を使う自営PHSの後継規格）、「FMC」（Fixed-Mobile Convergence：携帯電話事業者の電波を院内で利用）、「ローカル5G」も比較検討された。

音声通信や情報システム利用との適合性、経済性などを総合的に検討した結果、Wi-Fiが選択された。

Wi-Fiには看護師のスマホ200台が接続され、看護DXに使われている。以前、看護師は内線通話用のPHSと医療情報システムを使うための「PDA」（Personal Digital Assistant：携帯情報端末）の2台を携帯するか、PDAの代わりにPC（電子カルテ端末）を載せたカートを押して病室の患者に対応していた。

図1にある通り、内線通話や電子カルテに加え、ナースコールへの応答や医療機器のアラート通知までスマホ1台に集約したことでスマホだけで患者対応が可能になった。これにより看護師の負担が軽減され、仕事の効率が高められた。特にメインの病棟がある一番館は全室個室であるため、ドアを開け閉めしながらカートを押して患者を訪問するのは時間と労力がかかる。スマホへの集約が大きな効果を発揮している。

なお、図中の「3点認証」とは、患者・薬剤・実施者のバーコードをスマホで読み取って照合し、注射や検体採取などでの取り違えを防ぐ仕組みだ。

岡田氏、尾喜氏によるとスマホに関して最も注力したのは「通話品質の確保」だ。Wi-Fiを使ったスマホ内線電話では移動中のハンドオーバー（アクセスポイントの切り替え）失敗による音切れや通話切断、電波干渉や電波強度不足による音声品質の劣化が起きやすい。これらを防ぐため、入念な置局設計、チャネル設計を行うとともに、IP-PBX、スマホ、ネットワーク機器、ナースコール連携アプリを使った事前検証を行った。導入前の実機デモには看護師も参加し、現場の目線で評価した。さらに施工後も担当者が院内を歩き回り、アクセスポイントの配置や遮蔽（しゃへい）物の影響を確認した。この結果、開院後のテストでも、移動しながら通話しても途切れることはなく、業務に使える品質であることを確認している。

看護師にはスマホ、医師にはPHS――「適材適所」の通信基盤

PHSネットワークは新築の一番館でも既存の建物と同様、IP-PBXからPHSアンテナまでツイストペアケーブルでスター状に接続するシンプルな構成だ。医師をはじめとする看護師以外の医療従事者と事務職員が1010台のPHSを利用している。

医師にとって携帯端末はどこにいても、移動中であっても、災害などで停電になっていても確実に電話が通じることが重要だ。後述する理由でPHSはまさにその要件に合致している。医師が医療情報システムを利用するとき、あるいは事務職員が業務システムを利用するとき、スマホでは用をなさない。PCが必要だ。医師や事務職員は通話にはPHSを、情報システムの利用にはPCを使うのが合理的だ。PCはWi-Fiと有線LANの両方を使っており、有線のPCも認証した上で、所属するネットワークへ自動で振り分けている。

武蔵野赤十字病院のハイブリッドコミュニケーション基盤は「音声通信と業務集約」が効率向上に直結する看護師には「Wi-Fiによるスマートフォン」を、堅確で使いやすい音声通信が必要な医師には「PHS」を提供するという、“適材適所”なポリシーが理にかなっている。

「止まることが許されない電話」の実現に「高品質で堅牢な」PHSは有用

PHSは1993年に「安価で小型・高音質な次世代デジタルコードレス電話」というコンセプトで技術規格が制定され、1995年に商用サービスが始まった。携帯電話に比べて圧倒的に通話料が安く、音声がクリアだったため若者を中心に急速に普及したが、そのピークは1997年だった。携帯電話料金の値下げ、「4G」や「5G」による高速化、スマホの普及により、電気通信事業者による公衆PHSサービスは縮小され、2021年には通話サービスが終了。2023年にはIoT向けのデータ通信も終わり、公衆PHSサービスは完全になくなった。

しかし、企業が自社専用に構築して利用する自営PHSはその特徴を生かして病院や大規模工場などで現在も使われている。PHSは「ISDN」（Integrated Services Digital Network）の技術をベースとしている。図2にあるようにIP-PBXとPHSアンテナの間は「2B＋D」のISDNインタフェース（Iインタフェース）で接続している。BやDはチャネルを表す。Bチャネルは64Kbpsのデジタルチャネルで電話1通話を伝送できる。Dは信号用のチャネルで16Kbpsだ。2B+Dは電話2通話と信号の伝送ができることになる。

図2 PHSの構成

IP-PBXとPHSアンテナ間は「TDD」（Time Division Duplex：時分割複信、5ミリ秒単位で上り／下りの通信を切り替え）で双方向通信が行われる。通話用のBチャネルにはタイムスロットで物理的に帯域が割り当てられるため、IPネットワークのように輻輳（ふくそう）による遅延やパケット落ちが発生することがない。音声が高品質であるゆえんだ。

Wi-Fiでは問題が起きやすいハンドオーバーもPHSでは円滑にできる。タイムスロット（TDD）をIP-PBX側の基準クロックで全PHSアンテナが一斉同期しているため、切り替えタイミングが明確で、隣接アンテナ間の電波衝突や制御の曖昧さが起きにくい。IP-PBXが通話路を直接スイッチするため、切り替え時の遅延も極めて少ない。

IP-PBXとPHSアンテナを接続するツイストペアケーブルは最大300メートルから500メートルの距離で利用できる。デジタル伝送だけでなくPHSアンテナへの給電もできるため、アンテナには電源が不要だ。停電になってもIP-PBXの電源さえバッテリーや自家発電で確保すれば、PHSネットワーク全体が利用できる。「堅牢」と言える理由だ。

Wi-FiやsXGPを使った内線電話では300メートルとか500メートルのLANケーブルは使えない。Ethernetの距離制限100メートルを超えるからだ。コアスイッチ、フロアスイッチ、エッジスイッチと、複数のスイッチを使ってネットワークを構成する必要がある。停電の際に内線電話を可能にするには、IP-PBXだけでなく全てのスイッチの電源をバックアップせねばならない。これはコスト的に困難なことだ。

武蔵野赤十字病院の事例を勉強させていただいて、久しぶりにPHSやISDNのことを復習した。あらためて思ったのは「技術が古いか新しいかと、それが有用か有用でないかとは無関係だ」ということだ。PHSは古い技術だが、武蔵野赤十字病院のように適材適所でその特徴を生かすことができる。

病院だけでなく電話の中には「止まることが許されない電話」がある。製鉄所、化学プラントなどの大規模な工場、電力会社、鉄道会社などの保安用電話だ。事故や災害が発生したときに社会的な影響がある分野と言える。世界的なクラウドサービスがダウンしようと、携帯電話会社のサービスが止まろうと、これらの保安を目的とする電話は止まることが許されない。PHSは止まらない電話システムを経済的に作る上で大事な要素だ。