SCORE_CRITERIA = 0.25 # 確率スコア:25%以上



# TODO: リスト7のコードをここに追記予定



def callback(data):

rate = rospy.Rate(200) # 200hz(1秒間に200回プログラムを実行する)



no_action = True

for obj in data.detections: # 物体検知されたオブジェクト



bb = obj.bbox # 検知物体を囲む境界枠

res = obj.results # 検知結果

res0 = res[0] # リストの0番目に入っているものだけを使う

score = res0.score # 確率スコア(信頼性スコア)

if res0.id == OBJ_CLASS and score >= SCORE_CRITERIA:



# TODO: リスト8のコードをここに追記予定



no_action = False

break



if no_action:

rate.sleep() # 上記指定hzのRateを実現するための間隔でスリープ

return # 物体が何も検知されない場合は何もしない



# TODO: リスト6のコードをここに追記予定



rate.sleep() # 上記指定hzのRateを実現するための間隔でスリープする