import tracemalloc



words = ['foo'] * 100000

result = ''



tracemalloc.start()

for word in words:

result += word



mem_size_now, mem_size_peak = tracemalloc.get_traced_memory()

tracemalloc.stop()



print(f'by += op: now {mem_size_now}, peak {mem_size_peak}')



tracemalloc.start()

result = ''.join(words)



mem_size_now, mem_size_peak = tracemalloc.get_traced_memory()

tracemalloc.stop()



print(f'by join: now {mem_size_now}, peak {mem_size_peak}')