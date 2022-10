この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

CDN(Content Delivery Network)やインターネットセキュリティサービスなどを手掛けるCloudflareは2022年9月28日(米国時間)、「CAPTCHA」に代わる無料の認証API「Cloudflare Turnstile」のオープンβ版を発表した。

CAPTCHA(Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart)は主にWebサービス上で、自動化されたプログラム(bot)によるサービスの不正利用を防ぐための仕組みを指す。数種類の方式があるが、読みにくい文字列(ゆがんでいたり、ノイズが混じっていたりする)が含まれた画像を表示し、ユーザーがその文字列を正しく入力できたかどうかで、人間か否かを判定するものが有名だ。

だが、こうしたCAPTCHAはユーザーにとって煩雑で面倒であり、データプライバシーに関する懸念も指摘されている。

Turnstileは、CAPTCHAを使用することなく、サイト訪問者が人間であることを確認する。Cloudflareの顧客でなくても、トラフィック送信にCloudflareのグローバルネットワークを使用しなくても、WebサイトのCAPTCHAを置き換えたいと考えるサイト運営者は誰でも、シンプルなAPIを呼び出すことでTurnstileを利用できると、Cloudflareは述べている。

Turnstileの利用方法、CAPTCHAからの移行方法は

