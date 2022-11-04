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» 2022年11月04日 08時00分 公開

正しいクラウドとは？　ガートナーが考えるその要点は「クリエーター的なエンジニア」の活躍ガートナーが提言する、注目の9トレンド

ガートナージャパンは、2023年に向けて日本企業が注目すべきクラウドコンピューティングのトレンドを発表した。同社は「クラウドは無数にあるサービス部品の集合体であり、問題はこうしたサービスを駆使できる人材が不足していることだ」としている。

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　ガートナージャパンは2022年11月2日、2023年に向けて日本企業が注目すべきクラウドコンピューティングのトレンドを発表した。同社は「クラウドを巡る状況は複雑化、多様化しており、戦略の方向性を明確に打ち出すことが難しくなっている」と説明している。

画像 2023年に日本企業が注目すべきクラウドの主要トレンド（提供：ガートナージャパン

　ガートナージャパンが2023年に向けて注目すべきとして挙げたトレンドは、「クラウドの正しい理解」「ミッション・クリティカル・クラウド」「Newオンプレミス」「ソブリン・クラウド／地政学」「サステナビリティ」「クラウド・ネイティブ／サービス・ファクトリ」「新たなビジネス・アーキテクチャ」「ハイパースケーラーのトレンド」「CoE（Center of Excellence）/CoP（Community of Practice）／人材投資／クラウド戦略」の9つだ。

クラウド戦略の要は「正しい理解」と「人材投資」

　中でも「クラウドの正しい理解」については、クラウドを誤解したままだと重要な判断を誤る恐れがあり、「相当に注意が必要だ」と指摘している。

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