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» 2023年03月28日 08時00分 公開

Kubernetesを使ったリモート開発が容易になる？　「Telepresence for Docker」が登場ローカルコンテナとリモートKubernetesクラスタを組み合わせた開発環境

チームがKubernetes上で開発、テストする方法を簡素化し、アプリケーションを迅速に提供できるようにする「Telepresence for Docker」の提供が開始された。

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　コンテナプラットフォームを手掛けるDockerと開発者向けインフラを手掛けるAmbassador Labsは2023年3月23日（米国時間）、チームがKubernetes上で開発、テストする方法を簡素化し、アプリケーションを迅速に提供できるようにする「Telepresence for Docker」の提供を開始したと発表した。

　Telepresence for Dockerは、オープンソースのCNCF（Cloud Native Computing Foundation）プロジェクトである「Telepresence」を「Docker Desktop」用の「Docker Extension」として利用できるようにしたもの。Telepresenceは、ローカルで動作するコンテナとリモートのKubernetesクラスタを組み合わせたハイブリッド開発環境を実現する。

　Telepresence for Dockerにより、リモートのKubernetesクラスタに接続しながら、使い慣れたDockerツールチェーンを使ってローカルで作業ができる。

　Telepresence for Dockerは、Dockerから直接購入でき、Docker IDと認証情報を用いて「Ambassador Cloud」にログインして使用する。Telepresence for Dockerの製品サポートは、現在利用中のDockerのサポート、サービスチームから受けることができる。

リモート環境とローカル開発ツールチェーンの橋渡し

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