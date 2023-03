この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

Linux Foundationは2023年3月7日(米国時間)、Digital Bill of Materials(DBoM)プロジェクトの開始を発表した。DBoMプロジェクトは、サプライチェーンパートナー間での情報共有のための、信頼性の高い仕組みを提供することを目的としている。対象の情報としては「SBOM(Software Bills of Materials)」「HBOM(Hardware Bills of Materials)」「VEX(Vulnerability Exploitability eXchange) 、製造プロセス関連データなどを想定している。

このプロジェクトの立ち上げには、Unisys、Cybeats、Ceritas、DeltaDAOおよびストラスクライド大学が運営するスコットランド国立製造業研究所(NMIS)などの機関が参加している。

サプライチェーンの運用は全ての個人や組織に影響を与えている。SBOMやHBOMでは、信頼性の高い、ポリシーに基づく情報共有方法の標準化が重要な課題となっている。DBoMプロジェクトのオープン認証共有インフラは、サプライチェーンのパートナー間でこの情報を共有する貴重な手段を提供するとしている。

