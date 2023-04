d = {'key0': 0, 'key1': 1, 'key2': 2}



# キーを反復

keys = d.keys()

print(keys) # dict_keys(['key0', 'key1', 'key2'])



for key in keys:

print(key) # 'key0'、'key1'、'key2'が反復される



# 値を反復

values = d.values()

print(values) # dict_values([0, 1, 2])



for value in values:

print(value) # 0、1、2が反復される



# キーと値を反復

items = d.items()

print(items) # dict_items([('key0', 0), ('key1', 1), ('key2', 2)])



for key, value in items:

print(key, ':', value) # 「key0 : 0」「key1 : 1」「key2 : 2」



# キーの存在確認

existence = 'key4' in d.keys()

print(existence) # False



existence = 'key1' in d

print(existence) # True



# 値の存在確認

existence = 0 in d.values()

print(existence) # True



existence = 0 in d

print(existence) # False



# キー/値の組の存在確認

existence = ('key0', 0) in d.items()

print(existence) # True



existence = ('key0', 1) in d.items()

print(existence) # False



# ビューオブジェクトは動的

keys = d.keys()

print(keys) # dict_keys(['key0', 'key1', 'key2'])



d['key3'] = 3

print(keys) # dict_keys(['key0', 'key1', 'key2', 'key3'])



# キーは集合的な演算も可能

d2 = {'key0': 0, 'key1': 1, 'key2': 2}

print(d2) # {'key0': 0, 'key1': 1, 'key2': 2}

keys2 = d2.keys()

print(keys2) # dict_keys(['key0', 'key1', 'key2'])

print(keys) # dict_keys(['key0', 'key1', 'key2', 'key3'])



result = keys > keys2 # keysはkey2を包含している

print(result) # True



result = keys ^ keys2 # keysとkeys2の対象差を計算

print(result) # {'keys3'}



result = d > d2 # TypeError

result = d ^ d2 # TypeError