param location string = 'Global' // 特別な理由がない限り「Global」とする

param actionGroupName string // アクショングループの名前

param actionGroupShortName string // Azure Portalでは「表示名」。SMSのメッセージ冒頭に挿入される



// 電子メールで通知

param emailReceivers array = [

{

name: 'emailToMyCorpAddr' // このメール通知に付ける名称。他の名称との重複は不可

emailAddress: 'hiromichi@example.jp' // 通知先のメールアドレス

useCommonAlertSchema: false

}

]



// スマートフォン向けの「Microsoft Azure」アプリにプッシュ通知

param azureAppPushReceivers array = [

{

name: 'azureAppToMyCorpAccount' // このアプリ通知に付ける名称

emailAddress: 'hiromichi@example.jp' // アプリにひも付けているAzureアカウント名

}

]



// SMSで通知

param smsReceivers array = [

{

name: 'smsToMyPrivateNumber' // このSMS通知に付ける名前

countryCode: '81' // SMS宛先の国別コード。日本なら「81」

phoneNumber: '09000000000' // SMS宛先の携帯電話番号

}

]



// リソース生成: アクショングループ(警告などの通知設定)

resource actionGroup 'Microsoft.insights/actionGroups@2023-01-01' = {

name: actionGroupName

location: location

properties: {

groupShortName: actionGroupShortName

enabled: true

emailReceivers: emailReceivers

smsReceivers: smsReceivers

azureAppPushReceivers: azureAppPushReceivers

voiceReceivers: [] // 音声通話による通知。日本(国別コード「81」)は未対応

armRoleReceivers: [] // 「所有者」などのロール所属ユーザーにメールで通知

webhookReceivers: [] // WebHookに伝達

automationRunbookReceivers: [] // Azure AutomationのRunbookに伝達

azureFunctionReceivers: [] // Azure Functionsに伝達

eventHubReceivers: [] // Azure Event Hubsに伝達

logicAppReceivers: [] // Azure Logic Appsに伝達

itsmReceivers: [] // Log AnalyticsのITSM Connectorに伝達

}

}