(原文)

Microsoft doesn't claim ownership of any content you provide, post, input, or submit to, or receive from, Copilot in Windows, Bing Chat, or Bing Chat Enterprise (including feedback and suggestions). You'll need to make your own determination regarding the intellectual property rights you have in output content and its commercial usability, taking into account, among other things, your usage scenario(s) and the laws of the relevant jurisdiction. You warrant and represent that you or your organization owns or otherwise controls all of the rights to your content as described in these Terms including, without limitation, all the rights necessary for you to provide, post, upload, input or submit the content.







(編集部和訳)

Copilot in Windows、Bing Chat、または Bing Chat Enterpriseに提供、投稿、入力、送信したコンテンツ、またはそれらから受け取ったコンテンツ(フィードバックおよび提案を含む)の所有権をMicrosoftは主張しません。出力コンテンツに有する知的財産権およびその商業的な利用については、特に使用シナリオおよび関連する法律を考慮して、ご自身で判断する必要があります。コンテンツを提供、投稿、アップロード、入力、送信するために必要な全ての権利を自分自身または所属組織が所有または管理していることを保証する必要があります。</p>