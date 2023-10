param fdProfileName string // Front Doorプロファイルの名称

param fdEndpointName string // Front Doorエンドポイントの名称

param fdSKUName string = 'Standard_AzureFrontDoor' // または「Premium_AzureFrontDoor」



// リソース生成: Front Doorプロファイル

resource fdProfile 'Microsoft.Cdn/profiles@2022-11-01-preview' = {

name: fdProfileName

location: 'global'

sku: { name: fdSKUName }

properties: { /* ……<省略>…… */ }

}



// リソース生成: Front Doorエンドポイント

resource fdEndpoint 'Microsoft.Cdn/profiles/afdEndpoints@2022-11-01-preview' = {

name: fdEndpointName

parent: fdProfile

location: 'global'

properties: { /* ……<省略>…… */ }

}



// リソース生成: ルールセット。ヘッダ改変ルールをまとめている

resource fdRuleSetsAddResponseHeaders 'Microsoft.Cdn/profiles/ruleSets@2022-11-01-preview' = {

parent: fdProfile // Front Doorプロファイルのリソースを指定

name: 'AddResponseHeaders' // ルールセット名

}



// リソース生成: 個々のヘッダ改変ルール。元は配列「rulesAddHeaders」

resource fdRuleAddResponseHeaders 'Microsoft.Cdn/profiles/rulesets/rules@2022-11-01-preview' = [for (rule, i) in rulesAddHeaders: {

parent: fdRuleSetsAddResponseHeaders // ルールセット本体のリソースを指定

name: rule.name // ルール名

properties: {

order: i+1 // 処理される順序。配列「rulesAddHeaders」の先頭から1、2、……

conditions: rule.conditions

actions: [for action in rule.actions: {

name: 'ModifyResponseHeader' //ヘッダ改変の場合はこれで決め打ち

parameters: {

typeName: 'DeliveryRuleHeaderActionParameters' // ModifyResponseHeaderの場合、これで決め打ち

headerAction: action.headerAction

headerName: action.headerName

value: action.value

}

}]

matchProcessingBehavior: rule.matchProcessingBehavior

}

}]



// リソース生成: ルート(デフォルト)

resource fdDefaultRoute 'Microsoft.Cdn/profiles/afdEndpoints/routes@2022-11-01-preview' = {

name: 'default-forwarding-route'

parent: fdEndpoint // 親はFront Doorエンドポイント

properties: {

ruleSets: [

{

id: fdRuleSetsAddResponseHeaders.id // ルールセットのひも付け

}

]

/* ……<省略>…… */

}

/* ……<省略>…… */

}