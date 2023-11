この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

GitHubは2023年11月8日(米国時間)、同社のソフトウェア開発プラットフォーム「GitHub」を使用する開発者の活動に関する年次レポートの最新版「The State of the Octoverse 2023」を発表した。

The State of the Octoverse 2023では、2023年を「AIが主流になった年」と位置付け、AI、クラウド、Gitを巡るオープンソースの活動が開発者体験をどのように変えているか、開発者や組織にどんな影響を与えているかを調査、分析した結果をまとめている。この調査分析は、2022年10月1日〜2023年9月30日にGitHubから取得され、匿名化されたユーザーデータと製品データを使って行われた。

GitHubは、2023年(2022年10月〜2023年9月。以下同じ)におけるGitHubの全体的な利用状況の要約を以下のように紹介している。

GitHub上のプロジェクト数:前年比27%増の4億2000万

2023年に開始された新規プロジェクト数:9800万

GitHub上のパブリックリポジトリ数:前年比22%増の2億8400万

新規開発者数:前年比26%増

GitHub上の全プロジェクトへのコントリビューション数:45億

GitHubはレポートで、2023年には3つの大きなトレンドが明らかになったと報告している。

開発者の間で生成AIの利用が活発化

