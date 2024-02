//@version=5

strategy("Golden Cross Strategy", overlay=true, pyramiding=20)

// 「20」個の買いポジションが持てるよう設定



// [設定]ダイアログにパラメーターとして表示する入力変数

fastLength = input(10, title="短期線の長さ")

slowLength = input(30, title="長期線の長さ")

profitTakeLevel = input(1.05, title="株価が何倍になったら利確するか")

purchaseAmount = input(50000, title="1回の購入金額")

// デフォルトでは「20」個の買いポジション×1回「5万」円=購入予算は「100」万円



// デバッグ用のメッセージ出力例

//log.info("初期資金: {0}", strategy.initial_capital)

//log.info("現在資産: {0}", strategy.equity)



// 移動平均線の計算

fastSMA = ta.sma(close, fastLength)

slowSMA = ta.sma(close, slowLength)



// ロングエントリー条件

longCondition = ta.crossover(fastSMA, slowSMA)



// エントリー処理

if (longCondition)

// 1回の購入金額から購入できる株数を計算

maxShares = math.floor(purchaseAmount / close)

// 購入数が0より大きい場合は購入注文を発行

if (maxShares > 0)

strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=maxShares)



// 利確条件

takeProfitCondition = close >= (profitTakeLevel * strategy.position_avg_price)

// 利確処理

if (takeProfitCondition)

strategy.close_all()



// プロット

plotshape(series=longCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")

plotshape(series=takeProfitCondition, title="Take Profit Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="TAKE PROFIT")