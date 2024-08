連載目次

@ITのDeep Insiderフォーラム【AI・データサイエンスの学びをここから】を担当しているDeep Insider編集部の一色とかわさきです。5月初旬に公開した編集後記から3カ月ぶりですね。

編集者が記す「あとがき」である、この編集後記では、執筆/編集時には書けなかった小話や裏話、感想、ぜひ読者にも知ってほしいという話などを書いています。

自己紹介にも書いた通り、最近、ONEXPLAYER X1 AMD版(国内正規版)を購入しました。このデバイスを持っているだけでワクワクしています。ちなみに、仕事用ではなく、完全に個人の趣味のために使っています。

このデバイスについて語り出したらキリがないのですが、今回は数週間使ってみて感じたことや、このデバイスのために実施したプログラミングやAIに関することについて書こうと思います。

とはいえ、ONEXPLAYER(ワン・エックス・プレイヤー)がどういう製品かを知らない人が多いと思いますので、最初に簡単に紹介しておきます。私も購入するまで知らなかったので。

ONEXPLAYERは、中国(深セン)のOne-Netbook社が設計し製造する製品です。大きめのディスプレイサイズでハンドヘルドゲーミングPCを幾つか展開しており、具体的には主に以下の製品があります。

ONEXPLAYER X1には、2024年5月販売開始のX1 Intel版もありますが、ゲームをするならAMD版の方がよいと言われています。

ハンドヘルドゲーミングPC市場は今、競争が熾烈(しれつ)で、最も有名なSteam Deck(スチーム・デック)を筆頭に、ASUSのROG Ally(アール・オー・ジー・エーライ)、LenovoのLegion Go(レギオン・ゴー)などがあります。ただしこれらは、ノートPCとして使うには画面が小さいし、キーボードが付属しないので私の購入候補には入りませんでした。

最後まで悩んだのが2024年5月販売開始のGPD WIN Max 2 2024という製品です。非常に良さそうなのですが、タッチパッドが上部にあるのが気に入らなかったのと、ゲームがONEXPLAYER X1よりも遊びづらそうに感じました。あとは購入希望時期と製品販売開始のタイミングが一致したという理由で、最終的にONEXPLAYER X1 AMD版(国内正規版)を購入しました(ちなみにクラウドファンディングのIndiegogo版もあります)。

ONEXPLAYER X1 AMD版は「ゲーミングPC」というジャンルの製品だけあって、パソコンとしても高性能です。AMD Ryzen 7 8840Uを搭載しており、8コア16スレッドのCPUと、AMD Radeon 780M(12コア)のグラフィックス(iGPU:内蔵GPU)、AMD Ryzen AI(NPUを含むAIエンジン)も利用可能です。メモリは32GBで、SSDは2TBもあり、さらに高い冷却性能を有しています。これだけのスペックがあれば、ほぼ何でもできると思います。開発のためにVisual Studio(統合開発環境)もインストールしましたが、問題なく使えています。

こんなONEXPLAYER X1 AMD版ですが、ノートPCとして使うのであればほとんど問題はありません。しかし、欠点もあります。

例えば、Web会議でGoogle Meetを使うと、自分の映像が上下逆さまになる問題があります。コンバーチブル型でディスプレイが回転する場合によくある問題のようで、Windowsの設定で[画面の向き]が「横(反対向き)」になっているのが影響していると思います。OBS Studioの仮想カメラを使って上下を反転させれば問題を解消できます。もしくはZoomを使うか。

また、タッチパッドに関連する問題も大きいです。まず、Windowsで設定できるタッチパッドの詳細な設定機能が用意されておらず、これは恐らくドライバの実装のせいではないかと考えています。One-Netbook社はソフトウェア部分の開発が十分でない気がします(ちなみに公式Discordコミュニティーにさまざまな報告があります)。

そのため、その弱い部分を筆者の自力で補おうと、Visual Studioをインストールして自分のために開発を行っている状況です。これはこれで、このデバイスがかわいく感じる理由ではあるのですが。

で、その問題とは、キーボードを折りたたんで「ふた」を閉じた状態でも、机が少し揺れただけでタッチパッドが反応し、「マウスが動いた」と判定されて自動的にスリープ(モダンスタンバイ)から復帰してしまうことです。

これを避けるために、ふたを閉じるとタッチパッドを無効化し、ふたを開けると有効化するWindowsアプリ「WinSleepWell」をC#で開発しました(オープンソース:GitHub ― WinSleepWell)。このアプリは、WPF(Windows Presentation Foundation)のタスクバー常駐型アプリとして.NET 8で作成しました。

この時、ChatGPTを使って質問しながら90%以上を作ってもらうことができました。もちろん、自分の知識やスキルも発揮して開発方法や使用するAPIを指示しましたが、生成AIは確かに開発に役立ちます。しかし、コードが長くなると1回の生成が長大になるので、ある程度の段階になるとGitHub CopilotやCursor(Visual Studio CodeをフォークしたAI支援特化のコードエディタ)が必要になると感じました。

WinSleepWellはしばらく安定動作していたので、これで完成かと考えていましたが、他にも伏兵がいました。Windowsの自動メンテナンス機能です。

この機能がスリープを勝手に解除します。映画や動画、本を見ているときに電源やディスプレイが切れるのが嫌なので、これらの自動切断は「なし」に設定しています。よって、自動メンテナンスの後に自動的にはスリープしません。そのため、「気付いたら、Windowsが起動したままになってしまう」という問題が新たに浮上してきました。

ちなみに、自動メンテナンス機能をオフにすると、Windowsの再起動時に時間がかかるようになるので、オフにもできません。よって今度は、「自動メンテナンスが終わって、しかもふたを閉じた状態なら自動的にスリープする」という機能を、WinSleepWellに加えようとしています。

この機能についても、ChatGPTに自分の知識とスキルを組み合わせることで実現できました。作業時間が取れず、WinSleepWellにはまだ実装できていませんが。……という感じで、ONEXPLAYER X1オタクな週末を最近は過ごしています。

ここ最近、ChatGPTを使った「Pythonコード10本ノック」みたいなことをしているんですよ。そこである日、こんな問題が出されました。

問題のコードはもちろんリスト内包表記を使えばシンプルに記述できます。Pythonプログラマーなら、for文とappendメソッドが出てきたら、すぐに「これはリスト内包表記」と反射神経的に対応するでしょう。

でも、ふと思ったのです。初心者にとって「明確なコード」はどっちなんだろうと。2つの関数を比べてみましょう。

def extract_even_numbers_0(numbers): result = [] for number in numbers: if number % 2 == 0: result.append(number) return result def extract_even_numbers_1(numbers): return [number for number in numbers if number % 2 == 0]

「for文の中でリストの要素を取り出して、それが偶数かどうかを判定して、そうであれば結果を格納するリストにそれを追加する」という処理が明確に表現されている(そして、初心者が理解しやすい)コードはextract_even_number_0関数(Pythonicじゃない方)な気がしませんか? でも、Pythonicなコードはextract_even_numbers_1関数(短い方)ですよね。誰が見ても感じるんじゃないかなぁ。

extract_even_numbers_1関数は、左から順に読めば問題なく理解できますが、「number(s)」という単語が続くのが読みづらく感じるので工夫が必要です。例えば、[n for n in numbers if n % 2 == 0]とした方が読みやすいですね。n for nとなってしまうのは、Pythonのリスト内包表記の文法がそもそもイケテないからだと思います。

そもそも「Pythonic」という語が意味するものは何なのでしょう。英語版のWikipediaの「Python」に関するページでは次のように書かれています。

"Pythonic" code may use Python idioms well, be natural or show fluency in the language, or conform with Python's minimalist philosophy and emphasis on readability.