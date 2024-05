df = pd.DataFrame([{'name': 'kawasaki', 'age': 80, 'weight': 88.8},

{'name': 'isshiki', 'age': 40, 'weight': 65.2},

{'name': 'endo', 'age': 52, 'weight': 78.5}])

print(df)

# 出力結果:

# name age weight

#0 kawasaki 80 88.8

#1 isshiki 40 65.2

#2 endo 52 78.5