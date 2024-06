kawasaki = {'name': 'kawasaki', 'age': 60, 'height': 170}

isshiki = {'name': 'isshiki', 'age': 45, 'height': 168}

endo = {'name': 'endo', 'age': 55, 'height': 175}



df = pd.DataFrame([kawasaki, isshiki, endo], index=[1, 2, 3])

print(df)

# 出力結果:

# name age height

#1 kawasaki 60 170

#2 isshiki 45 168

#3 endo 55 175