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連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、「Microsoft Intune」に登録された「コンプライアンスポリシー」の準拠状況をデバイス単位で参照する「Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverview」コマンドレットです。

Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverviewコマンドレットとは？

「Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverview」は、Microsoft Intuneに登録されたコンプライアンスポリシーに関して、準拠状況をデバイス単位で参照するコマンドレットです。

本連載第115回で解説した「Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyUserStatusOverview」コマンドレットは“ユーザー単位”で準拠状況を参照できますが、Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverviewコマンドレットは“デバイス単位”で準拠状況を参照できるという違いがあります。

なお、Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverviewコマンドレットと、今回紹介するその他のコマンドレットは全て本連載第45回で解説した「Connect-MgGraph」コマンドレットで「Connect-MgGraph -Scopes "DeviceManagementConfiguration.Read.All"」と実行して、Microsoft Intuneへのアクセス許可を与えておくことが前提条件になります。

Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyDeviceStatusOverviewコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -DeviceConfigurationId 特定のコンプライアンスポリシーの情報を表示する

Microsoft Intuneに登録されたコンプライアンスポリシーの準拠状況一覧を参照する

特定のコンプライアンスポリシーの準拠状況を参照する場合、本連載第114回で解説した「Get-MgDeviceManagementDeviceCompliancePolicyコマンドレットで事前にID番号を調べておき、そのID番号を「-DeviceConfigurationId」オプションに続けて指定して実行します。

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