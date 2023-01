この記事は会員限定です。会員登録(無料)すると全てご覧いただけます。

市場調査会社のABI Researchは2023年1月10日(米国時間)、非常に期待されているものの、2023年には実現しないと予想される技術トレンドを5つ取り上げて解説した。

この5つの技術トレンドは、産業用メタバース、5Gウェアラブルデバイス、プライベート5G、プリンテッドエレクトロニクス、衛星携帯通信サービスだ。

ABI Researchは、同日公開した新しいホワイトペーパー「74 Technology Trends That Will - and Will Not - Shape 2023」の中で、2023年に実現する41の技術トレンドと、実現しない33のトレンドを特定している。上に挙げた5つのトレンドは、後者の33のトレンドの中から取り上げられた。

ABI Researchが2023年に実現しないとみる5つの技術トレンドは、以下の通り。

産業用メタバース

2023年は、産業や製造業(I&M)の企業がメタバースに多額の投資を行う年にはならない。スタッフが仮想世界でアバターを作成し、課題を解決することもないだろう。仮想世界への投資など、価値の実現への道筋が明確でない投資は、現下の経済情勢にそぐわないからだ。

I&M企業は、デザイナー、エンジニア、製造チーム間のフィードバックループを提供するデジタルスレッドの構築ツールに投資するだろう。また、企業が業務の最適化を目指す中で、機械、生産ライン、設備を再現するデジタルツインへの投資も継続される見通しだ。

