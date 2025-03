use core::future::Future; async fn f<Fut>(_: impl for<'a> Fn(&'a u8) -> Fut) where Fut: Future<Output = ()>, { todo!() } async fn f2(_: impl for<'a> AsyncFn(&'a u8)) { todo!() } async fn main() { async fn g(_: &u8) { todo!() } f(g).await; //~^ ERROR mismatched types //~| ERROR one type is more general than the other f2(g).await; // OK! }