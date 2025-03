# 1

mytuple = (0,)



# 2

l = [0, 1, 2]



# 3

myfunc = lambda x: x + 1



# 4

if val is not None:

do_some_work(val)



# 5

res = (long_name_1 +

long_long_name_2 +

long_name_3 -

long_long_name_4)