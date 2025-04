<?php

// ---------- 以下を挿入 ----------

// リクエストヘッダをエラーログに記録する関数

function logRequestHeaders(array $headerKeys = []) {

// 全リクエストヘッダを取得

$allReqHeaders = (array)getallheaders();



if (empty($headerKeys)) {

$reqHeaders = $allReqHeaders; // 未指定時は全ヘッダを格納

} else {

$reqHeaders = array_intersect_key(

$allReqHeaders, // 全ヘッダ

array_flip($headerKeys) // 抽出するヘッダ名一覧

);

}



// 該当するヘッダが1つもない場合に返すJSONで初期化

$resultsJSON = '{"RequestHeaders":{}}';



if (!empty($reqHeaders)) {

try {

$resultsJSON = json_encode([ // 該当ヘッダをJSONに変換

'RequestHeaders' => $reqHeaders,

], JSON_THROW_ON_ERROR);

} catch (JsonException $ex) {

// 必要なら、JSONエンコード失敗時の処理をここに挿入

}

}



error_log($resultsJSON); // PHPのエラーログにJSONを記録

}

// ---------- 挿入終わり ----------



<PHPの実行が始まるところ>



// ---------- 以下を挿入 ----------

logRequestHeaders([]); // 最初: 全リクエストヘッダをエラーログに記録

//logRequestHeaders(['X-Forwarded-Tlsversion']); // 後: 負荷軽減のため、特定ヘッダのみ記録

// ---------- 挿入終わり ----------



<後略>