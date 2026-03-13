この記事は会員限定です。会員登録（無料）すると全てご覧いただけます。

Gartnerは2026年2月5日（米国時間）、2026年のサイバーセキュリティのトップトレンドを発表した。これによると、「AI（人工知能）の急速な台頭」などが2026年のトップトレンドをけん引する要因になるという。

同社 ディレクター アナリスト アレックス・マイケルズ氏は「これらの要因に対応するために、サイバーセキュリティのリーダーにはリスク管理やレジリエンス（回復力）、リソース配分に対する新しいアプローチが求められている」と指摘している。

従業員の33％が、未承認の生成AIツールに機密情報を入力

トレンドの一つとして、生成AIの爆発的な普及で、従来のサイバーセキュリティ意識向上策の有効性が薄れている点が指摘された。Gartnerが175人の企業従業員を対象に2025年5月から11月にかけて実施した調査によると、57％以上が業務目的で個人の生成AIアカウントを使用しており、33％が承認されていないツールに機密情報を入力したことを認めている。

Gartnerでは、一般的な意識向上トレーニングから、AI固有のタスクを含む適応型のトレーニングプログラムに移行することを推奨している。

AIエージェントの台頭で、ID登録や認証処理などの自動化が進む