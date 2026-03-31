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連載目次

本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、可搬性のある形式に書き出された「Hyper-V」の仮想マシンを読み込んでHyper-Vホスト上で実行可能にする「Import-VM」コマンドレットです。

Import-VMコマンドレットとは？

Hyper-Vホスト上で稼働する仮想マシンを他のHyper-Vホストに移動したい場合、ネットワークで接続されたHyper-Vホスト間であれば本連載第154回で紹介した「Move-VM」コマンドレットで移動できます。しかし、ネットワークで接続されていないHyper-Vホスト間を移動する場合は、仮想マシンを構成するファイル群をオフラインメディアで運んでコピーし、ファイル群を仮想マシンとしてHyper-Vホストに認識させる必要があります。

本連載第155回で紹介した「Export-VM」コマンドレットを使用することで、可搬性のある形式に仮想マシンをエクスポートできます。このエクスポートした仮想マシンを移動先のHyper-Vホストで読み込んで仮想マシンとして復元するコマンドレットがImport-VMコマンドレットです。

Import-VMコマンドレットによるインポート作業は、GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」でも実施可能です（画面1）。

画面1 「Hyper-Vマネージャー」で「インポート」を選択することで、エクスポートしたファイルを読み込んで仮想マシンを復元できる

【注】Import-VMは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。



Import-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味 -Path インポートする仮想マシンの「VMCX」ファイルを指定する -Register インプレースで仮想マシンをインポートする場合に指定する。省略可能 -Copy 別のフォルダにコピーしてインポートする場合に指定する。省略可能 -GenerateNewId 新しいVM IDでインポートする場合に指定する。省略可能 -VhdDestinationPath 仮想ハードディスクのインポート先パスを指定する。省略可能 -VirtualMachinePath 仮想マシンの構成ファイルのインポート先パスを指定する。省略可能 -SnapshotFilePath 仮想マシンのチェックポイントフォルダのインポート先パスを指定する。省略可能 -SmartPagingFilePath 仮想マシンのスマートページングフォルダのインポート先パスを指定する。省略可能 -ComputerName リモートのHyper-Vホストで仮想マシンをインポートする場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

仮想マシンをインプレースでインポートする

インポートファイルをあらかじめ仮想マシンを格納するフォルダへコピーして、そのファイルパスを変更せずに仮想マシンをインポートする場合、必須オプションであるインポートする仮想マシンのVMCXファイル（Hyper-V仮想マシンで使用される主要な設定構成ファイル）のパスと「-Register」オプションを指定してImport-VMコマンドレットを実行します（画面2）。なお、Import-VMコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。