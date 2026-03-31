【 Import-VM 】コマンドレット――エクスポートされたHyper-V仮想マシンをHyper-VホストにインポートするWindows PowerShell基本Tips（156）

本連載は、PowerShellコマンドレットについて、基本書式からオプション、具体的な実行例までを紹介していきます。今回は「Import-VM」コマンドレットを解説します。

» 2026年03月31日 05時00分 公開
[後藤諭史株式会社ネットワールド]

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「Windows PowerShell基本Tips」のインデックス

連載目次

　本連載では、Windows PowerShellの基本的なコマンドレットについて、基本的な書式からオプション、具体的な実行例までを分かりやすく紹介していきます。今回は、可搬性のある形式に書き出された「Hyper-V」の仮想マシンを読み込んでHyper-Vホスト上で実行可能にする「Import-VM」コマンドレットです。

目次

Import-VMの概要 | 書式 | オプション

実行例


Import-VMコマンドレットとは？

　Hyper-Vホスト上で稼働する仮想マシンを他のHyper-Vホストに移動したい場合、ネットワークで接続されたHyper-Vホスト間であれば本連載第154回で紹介したMove-VM」コマンドレットで移動できます。しかし、ネットワークで接続されていないHyper-Vホスト間を移動する場合は、仮想マシンを構成するファイル群をオフラインメディアで運んでコピーし、ファイル群を仮想マシンとしてHyper-Vホストに認識させる必要があります。

　本連載第155回で紹介したExport-VM」コマンドレットを使用することで、可搬性のある形式に仮想マシンをエクスポートできます。このエクスポートした仮想マシンを移動先のHyper-Vホストで読み込んで仮想マシンとして復元するコマンドレットがImport-VMコマンドレットです。

　Import-VMコマンドレットによるインポート作業は、GUI（グラフィカルユーザーインタフェース）ツールである「Hyper-Vマネージャー」でも実施可能です（画面1）。

ALT 画面1　「Hyper-Vマネージャー」で「インポート」を選択することで、エクスポートしたファイルを読み込んで仮想マシンを復元できる

【注】Import-VMは「Windows PowerShell用Hyper-Vモジュール」に含まれるコマンドレットになります。GUIの「Windowsの機能の有効化」や「役割と機能の追加」からHyper-Vを有効化するか、PowerShellから「Enable-WindowsOptionalFeature」コマンドレットを使用して有効化します。


Import-VMコマンドレットの書式

Import-VM [オプション]


Import-VMコマンドレットの主なオプション

オプション 意味
-Path インポートする仮想マシンの「VMCX」ファイルを指定する
-Register インプレースで仮想マシンをインポートする場合に指定する。省略可能
-Copy 別のフォルダにコピーしてインポートする場合に指定する。省略可能
-GenerateNewId 新しいVM IDでインポートする場合に指定する。省略可能
-VhdDestinationPath 仮想ハードディスクのインポート先パスを指定する。省略可能
-VirtualMachinePath 仮想マシンの構成ファイルのインポート先パスを指定する。省略可能
-SnapshotFilePath 仮想マシンのチェックポイントフォルダのインポート先パスを指定する。省略可能
-SmartPagingFilePath 仮想マシンのスマートページングフォルダのインポート先パスを指定する。省略可能
-ComputerName リモートのHyper-Vホストで仮想マシンをインポートする場合にコンピュータ名を指定する。省略可能

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仮想マシンをインプレースでインポートする

　インポートファイルをあらかじめ仮想マシンを格納するフォルダへコピーして、そのファイルパスを変更せずに仮想マシンをインポートする場合、必須オプションであるインポートする仮想マシンのVMCXファイル（Hyper-V仮想マシンで使用される主要な設定構成ファイル）のパスと「-Register」オプションを指定してImport-VMコマンドレットを実行します（画面2）。なお、Import-VMコマンドレットは管理者権限での実行が必要となります。

コマンドレット実行例

Import-VM -Path "D:\Hyper-V\Test-VM01\Virtual Machines\DA3B7123-FCA9-48ED-9FE6-9BE1F391B6D8.vmcx" -Register

ALT 画面2　「-Register」オプションを指定することで、インプレースでのインポートが実行される

　「Hyper-Vマネージャー」からインポートする場合の「インプレースでのインポート」と同じ挙動となり、インポート後に本連載第118回で紹介したGet-VM」コマンドレットで各種ファイルのパスを確認すると、あらかじめエクスポートフォルダをコピーしたフォルダ構成と同じ状態で表示されていることが確認できます。

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仮想マシンのファイルをコピーしてインポートする

　インポートする仮想マシンのファイル群を指定したフォルダにコピーしてインポートする場合、「-Copy」オプションとともに、各種ファイルを配置するフォルダパスを個別に設定します。

　例えば、Test-VM01（インポート元は「D:\import」フォルダ）をコピーしてインポートする際、構成ファイルは「D:\VMConfig\Test-VM01」に、チェックポイントとスマートページングは「D:\VMFiles\Test-VM01」に、仮想ハードディスクは「D:\VHDs\Test-VM01」に移動したい場合は以下のようなコマンドレット実行例になります（画面3）。

コマンドレット実行例

Import-VM -Path "D:\import\Test-VM01\Virtual Machines\DA3B7123-FCA9-48ED-9FE6-9BE1F391B6D8.vmcx" -Copy -VhdDestinationPath "D:\VHDs\Test-VM01" -VirtualMachinePath "D:\VMConfig\Test-VM01" -CheckpointFileLocation "D:\VMFiles\Test-VM01" -SmartPagingFilePath "D:\VMFiles\Test-VM01"

ALT 画面3　「-Copy」オプションを指定することで、インポートファイルを指定したフォルダにコピーの上、仮想マシンのインポートが実行される

　画面3ではファイルパスの確認とともに、インポートした仮想マシンのVM IDも確認しています。

　仮想マシンをエクスポートしたHyper-Vホストで、エクスポート元の仮想マシンのVM IDを確認していますが、エクスポート元とインポートした仮想マシンでVM IDが同じ値であることが分かります。つまり、同一の仮想マシンとして復元しているということです。「Hyper-Vマネージャー」からインポートした場合の「同一VM IDでの復元」と同じ挙動になります。

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仮想マシンのファイルをコピーして、異なる仮想マシンとしてインポートする

　「Hyper-Vマネージャー」でのインポート作業で指定できるインポート方式の最後が「異なるVM IDでのコピー」になります。この方式でインポートする場合、「-GenerateNewId」オプションを「-Copy」オプションとともに使用します（画面4）。

コマンドレット実行例

Import-VM -Path "D:\import\Test-VM01\Virtual Machines\DA3B7123-FCA9-48ED-9FE6-9BE1F391B6D8.vmcx" -Copy -GenerateNewId -VhdDestinationPath "D:\VHDs\Test-VM01" -VirtualMachinePath "D:\VMConfig\Test-VM01" -CheckpointFileLocation "D:\VMFiles\Test-VM01" -SmartPagingFilePath "D:\VMFiles\Test-VM01"

ALT 画面4　「-Copy」オプションと「-GenerateNewId」オプションを併用することで、新規仮想マシンとしてインポートが実行される

　画面4でもファイルパスとともにVM IDを確認していますが、異なるVM IDが割り当てられていることが分かります。

筆者紹介

後藤 諭史（ごとう さとし）

株式会社ネットワールド所属。Microsoft MVP for Cloud and Datacenter Management（2012-2026）。現業の傍ら、コミュニティーイベントでの登壇や著作にてMicrosoftテクノロジーに関する技術情報の発信、共有を続けている。ネットワークやハードウェアといった物理層に近いところが大好きな、昔ながらのインフラ屋さん。得意技はケーブル整線。近著は『詳解! Windows Server仮想ネットワーク』（日経BP社）。


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