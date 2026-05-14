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システム開発のナレッジやTipsなどをまとめた、エンジニアによる技術ブログ。個人で発信するものも多いが、SIer（システムインテグレーター）などのIT企業が所属するエンジニアの書いた記事をまとめて発信しているケースもある。最前線に立つエンジニアが持つナレッジの価値は大きく、技術的な情報として参考にしている方もいるのではないだろうか。

ITエキスパートのための問題解決メディア「＠IT」では、より幅広く価値ある技術情報をお届けすべく、企業の技術ブログ／メディアから特に有用な記事をピックアップし、転載する企画をスタートする。

第1弾は、TISインテックグループ（以下、TIG）が運営する「Fintan」だ。そこで今回は、そもそもFintanとはどのようなメディアなのか、そこに込められた思いなどについて、運営を担当するTIGの秋里美和氏（技術本部 開発基盤センター センター長）、吉竹宏幸氏（開発基盤センター テクニカルエキスパート）に話を聞いた。

技術情報を公開する3つの目的

Fintanは、2018年、TIGの技術ノウハウ共有サイトとして立ち上げたものだ。その目的として共有・再利用による開発競争力強化、共通認識の深化・拡大、社外への技術発信による認知向上の3つを掲げている。

「システム開発には、一から全てを作る『もったいなさ』があると感じていました。社内に同じ機能・要素を開発した人がいるならば、ソースコードなどを再利用した方が効率的です。同じような開発を担当している人と情報を交換する際にも、同じ情報を見ながら会話をした方がより深いコミュニケーションにつながるはずです」（秋里氏）

目的は社内での情報活用がメインに見えるが、TIGには、顧客企業に席を置く従業員もいる他、社外のステークホルダーと会話する機会もあり、社内環境からしかアクセスできないコンテンツでは限界がある。目的を果たすためには、インターネットに公開するのがベストだと考え、Fintanがスタートした。

「技術発信による認知向上で意識しているのは人材採用です。2020年ごろからエンジニアの採用難易度は高まっており、人材を集めるために情報発信が有効だと考えました。Fintanを通して開発事例や技術的な取り組みを発信することで、技術力と併せて、どのような技術活動をしている企業なのか、入社後にどのような仕事をするのかをイメージしていただくことも狙っています」（秋里氏）

正確さ・品質に加え、“再利用可能”な情報を掲載

当時の組織トップの意向を受けてスタートし、現在は300ものコンテンツが公開されているFintanだが、コンテンツがなかなか集まらない時期もあったという。技術情報を公開することに対しての不安や抵抗する反応もあったが、組織としてレビュー体制を整えたり、コンテンツ作成数の目標を設定したりするなど、徐々に数を増やしていった。とはいえ、もちろん「なんでも公開すればよい」というわけではない。