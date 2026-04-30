もしも、ユーザー企業がシャム猫のように気まぐれだったら――判例で学ぶプロジェクト管理 虎の巻【動画あり】

自由奔放なユーザー企業に翻弄（ほんろう）されたプロジェクト

アイティメディアが運営するYouTubeチャンネル「TechLIVE」は、テキストだけでは読み解きにくいIT訴訟の核心を、動画で分かりやすくお届けしています。

IT訴訟動画解説シリーズ第4弾となる今回は、東京地裁で争われた「在庫管理システム開発」を巡る裁判（令和3年3月17日判決）を解説します。

本件のユーザー企業（寝具の販売代理店）は、既存システムの仕様説明を拒み、設計書の確認は「分からないからパス」、運用テストも「代わりにやっておいて」と、プロジェクトへの関与を徹底して避ける態度を取り続けました。その一方で、予定外の追加機能を要求し、契約締結も先延ばしにするという、まさに「やりたい放題」の状況でプロジェクトは破綻を迎えました。

解説を務めるのは、連載「『訴えてやる！』の前に読むIT訴訟徹底解説」の筆者細川義洋氏。TechLIVE編集部の鈴木記者と共に、なぜベンダーの「完全勝利」とも言える判決が出たのかを読み解きます。

細川氏が指南する「非協力的なユーザー」への3つの打ち手

通常、専門家であるベンダーには重い「プロジェクト管理義務」が課せられますが、本件では「社会通念上、常識的に考えてひど過ぎる」として、ユーザー企業の責任が厳しく問われました。細川氏は、こうした「シャム猫のように気まぐれな」ユーザー企業に当たった際、ベンダーがプロジェクトを成功に導く（あるいはリスクを回避する）ためのポイントを挙げます。

多角的なヒアリングで情報を補完する

窓口の担当者が非協力的な場合は、現場のさまざまな担当者に話を聞き、総合的に判断して情報の食い違いや欠落を埋めていく。

「できること」を確実に遂行し、信頼を保つ

プロジェクトが混乱しても、ベンダーとして約束通り納品できる部分を明確にし、着実に進めることで最低限の信頼関係を維持する。

毅然（きぜん）とした態度で「NO」を伝える

ユーザー企業の協力が得られず、進行に支障が出る場合は、粘り強くアプローチしつつも「これではできません」とクレームを入れるべきところはしっかり入れる。

「フルーツ寸劇」、今回はキウイ

番組冒頭では、細川氏と鈴木記者がユーザーとベンダーに扮（ふん）した「フルーツ寸劇」を披露。「めんどくさいんだよねー」「プロの知見でいい感じにしてよ」と丸投げする、本件のユーザー企業をユーモラスに再現しています。

「レストランで『食べられない食材は？』と聞かれても答えず、『適当に作れ』と言っているようなもの」と例えられた本件。不毛な訴訟を避け、システムを完成させるという本来の目的を達成するために、ベンダーとユーザー企業双方が持つべき自覚とは何か。IT実務者必見の内容です。