ITエンジニア向け転職・就職支援を手掛けるpaizaは2026年3月26日、学生の就職活動に関する調査レポートを発表した。調査は、ITエンジニア志望の2027年卒・2028年卒学生を対象に、2026年2月13日から24日に実施。有効回答数は2027年卒が143人、2028年卒が126人だ。

2028年卒を対象としたインターンシップ人気企業ランキングでは、1位は任天堂となった（図1）。10位までのランキングは次の通りだ。

図1 ITエンジニア志望学生（2028年卒）がインターンシップを希望する企業ランキング（出典：paizaのプレスリリース）《クリックで拡大》

富士通が2位、LINEヤフーとソニーが同率で3位、NTTデータが5位で続いた。9位にはNTTドコモとグーグルが同率で入り、10位にはMicrosoftが入った。

インターンシップに参加したい理由は「有名・人気な企業だから」が58.8％で最多だった。次いで「技術力・スキルが向上しそうだから」（44.1％）、「インターンシップの内容に興味があるから」（39.2％）、「業界や職種の理解を深めたいから」（38.2％）が続いた。

この結果からは、企業のネームバリューが学生の動機形成に強く影響していることが分かる。一方で学生には、確かな技術を吸収したいという実利的な成長意欲も見られるとpaizaは分析する。

インターン参加形式は短中期が約7割

参加したいインターンシップ形式を聞いたところ、2028年卒では短・中期型が70.5％で最多だった（図2）。ワンデー（1日）型またはオープンカンパニー（会社説明・見学会）が46.3％、就業（長期）型が34.7％で続いた。これらの傾向は、2027年卒と比べても大きな変化は見られないという。

図2 ITエンジニア志望学生（2028年卒、2027年卒）が希望するインターンシップの形式（出典：paizaのプレスリリース）《クリックで拡大》

就職活動の最初はインターンへの参加

就職活動で最初にしようと考えていることは、2028年卒では企業の説明会やインターンシップへの参加（38.8％）が最も多かった（図3）。次いで自己分析（22.3％）、業界研究（21.2％）となった。

図3 ITエンジニア志望学生（2028年卒）が就職活動で最初にすること（出典：paizaのプレスリリース）《クリックで拡大》

学生の就職活動は、自己分析の前に、まずはインターンシップで現場業務を体験してから就職先を考える「実践先行型」にシフトしているとpaizaは指摘する。生成AIの普及で情報収集コストが低下した結果、学生は時間対効果（タイパ：タイムパフォーマンス）と、確実な成長を両立できる質の高いインターンシップを求めているというのが、同社の見方だ。