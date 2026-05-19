Grafana Labsは2026年5月17日（米国時間）、同社の「GitHub」環境で利用していた認証トークンが第三者に不正取得され、内部コードベースの一部が外部に持ち出されたと公表した。攻撃者はその後、盗み出したコードを公開しないことと引き換えに金銭を要求したが、同社は支払いを拒否する方針を示している。

同社が公式「X」（旧「Twitter」）で公開した声明によると、今回の不正アクセスはGitHub関連の認証情報漏えいが発端だった。攻撃者は漏えいしたトークンを悪用し、Grafana Labsのコードベースにアクセス。一部のリポジトリーの内容をダウンロードしたという。

現時点の調査では、顧客データや個人情報にアクセスされた痕跡は確認されていない。また、顧客システムや本番運用環境に影響を示す証拠も見つかっていないとしている。

インシデント発覚後、Grafana Labsはフォレンジック調査を開始した。同社は、認証情報がどのように漏えいしたのかについて「原因をほぼ特定できた」と説明しており、侵害されたトークンを無効化した他、追加の防御策も導入した。調査完了後には、詳細な技術情報を公開する予定だとしている。

攻撃の流れとしては、攻撃者が「Grafana」関連リポジトリーをfork（複製）した後、悪意あるコードを混入させ、環境変数を外部サーバに送信する処理を実行したとみられている。環境変数にはAPIキーや認証情報など機密データが含まれるケースが多く、そこから追加の認証情報が窃取された可能性がある。

さらに、盗み出した認証情報は暗号化ファイルを通じて外部に持ち出され、その後、複数の非公開リポジトリーにアクセスを拡大。いわゆる「横展開」を進めたという。攻撃者は痕跡隠滅のため、悪用に使用したforkを削除していたとされる。最終的にコードベースを取得した後、Grafana Labsに対して金銭を要求した。

Grafana Labsは、身代金支払いを拒否した理由として、米国連邦捜査局（FBI）の見解を引用している。FBIは以前から、「身代金を支払ってもデータ返還や情報非公開が保証されるわけではなく、結果的に同種犯罪を助長する可能性がある」と警告してきた。Grafana Labsも、過去のインシデント対応経験を踏まえ、支払いに応じない判断を下したとしている。

今回の事案は、CI/CD（継続的インテグレーション／継続的デリバリー）パイプラインやソフトウェアサプライチェーン防御の難しさを改めて浮き彫りにした。特に、「GitHub Actions」など開発自動化基盤の設定不備を狙う攻撃は、オープンソース開発コミュニティー全体で継続的な課題となっている。

Grafana Labsは、侵害判明後に認証情報の失効やワークフロー停止などの封じ込め措置を実施したとしており、今後は詳細な原因分析や再発防止策を公開する予定だ。今回の侵害がどのように発生し、どこまで影響が及んだのか、その詳細に注目が集まりそうだ。