商船三井、日立製作所、日立システムズの3社は、中古船を改造した浮体式データセンター（FDC）の開発と商用化に向けた基本合意書を締結した。2027年以降の稼働開始を見据え、需要検証や基本仕様の検討を進める。
生成AIの急速な普及に伴い、データセンター需要は拡大を続けている。立地や電力、冷却に使用する水資源の確保、周辺インフラ、災害リスクなどを踏まえた多様な供給形態が求められている。
そうした中で商船三井、日立製作所、日立システムズの3社は2026年3月30日、中古船を改造した浮体式データセンター（Floating Data Center、以下FDC）の開発、運用、商用化に向けた基本合意書（MOU）を締結したと発表した。
日立グループが陸上データセンターの運用実績を持つ日本の他、マレーシアや米国を中心に、2027年以降の稼働開始を見据えてFDCの需要や基本仕様、運用手順の検討や事業化に向けた検証を行う。
3社は各社の実績や知見を生かし、中古船を改造したFDCの商用化を目指すとしている。
従来の陸上型建屋と比較して、FDCは立地の柔軟性や構築スピードにおいて次のような優位性があることが指摘されている。
既存の船舶リソースを再利用することで、以下のようなメリットが得られる。
商船三井は、船舶のデータセンターへの改造計画や港湾当局との調整、係留や保守を含む海上運用に関する実績を基に、船舶改造の企画推進や港湾当局との協議、資金調達スキームの検討を担う。
日立製作所の戦略SIBビジネスユニットと日立システムズは、日本での陸上データセンターの保有運営やコンテナ型データセンター構築、マレーシアおよび米国での陸上データセンター設備サービス提供の実績を基に、データセンターの設計、建設、運用の技術検討やITインフラ要件定義、現地知見の活用、顧客要件整理と顧客開拓協力を担う。
日立グループは将来的に、次世代ソリューション群「HMAX by Hitachi」をFDCのデータセンター運用の高度化と効率化に活用することを検討している。
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