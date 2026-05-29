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連載目次

＠ITのDeep Insiderフォーラム【AIで、仕事をもっと楽にしよう】を担当しているDeep Insider編集部の一色とかわさきです。1月末に公開した前回の編集後記から早くも4カ月がたちました。

編集者が記す“あとがき”であるこの編集後記では、執筆や編集の裏側で感じたこと、記事では書ききれなかった小話や裏話、そして読者の皆さんにもぜひ知ってほしい話などをつづっています。

Google Antigravity 2.0と戯れながら感じたこと（かわさき）

かわさきしんじ かわさきしんじ 大学生時代にIT系出版社でアルバイトを始めて、そのまま就職という典型的なコースをたどったダメ人間。退職しても何か他のことをできるでもなくそのままフリーランスの編集者にジョブチェンジ。そしてDeep Insider編集部に拾ってもらう。お酒とおつまみが大好き。通称「食ってみおじさん」。最近はすっかり「ダイエットおじさん」に変貌したのでした。 そんなダイエットおじさんですが、最近はちょっとペースが落ち気味です。というか、お酒飲み過ぎです。体重こそ変化はないのですが、筋肉が付いているかといえば付いてないという状況に。まあ、マッチョを目指しているわけではないので、それでもいいかと思っているところです。こうして人は堕落していくんですねぇ……。



つい先日リリースされたGoogle Antigravity 2.0、皆さんは使ってみましたか？ 筆者は久々に使ってみました。まあずいぶんな変わりようでビックリしました。すっかり、Claude Desktopのような見た目になってしまって……と遠くを見つめてしまいましたよ。

個人的には、Claude Desktopというより、CodexアプリやCursor 3のAgents Windowに近い流れも感じました。最近はAIコーディングツール全体が、エディタにAIを足す形から、複数のエージェントの作業を管理するアプリ型のUIに寄ってきていますよね。VS CodeやGitHub Copilotでも同じような流れが出てきていますが、個人的にはこうしたエージェントウィンドウ型の方が、今後のAI開発には合っていそうだと感じています。（一色）

そういうわけで、エディタからは完全に切り離されたエージェントアプリとなったAntigravity 2.0を使ってみるのだから、自分ではコードを触るのはおろか、見ることもしないで何か作ってみようと考えました。そこで、作ってみたのがつい先日までリーグ線画行われていた（この編集後記が公開される時点ではまだプレーオフラウンドが残っています）Jリーグの百年構想リーグの結果をとりまとめたダッシュボードです。

Antigravity 2.0に作ってもらった百年構想リーグダッシュボード



ホントにコードは1行たりとも見てませんし、自分でコードを触ることも全くありませんでした。Streamlitの知識とかないのに、Streamlitを使って百年構想リーグの各種データに触れるようなダッシュボードがサクッと作れちゃいました。いや、「作れちゃいました」じゃないですよね。「作ってもらえちゃいました」の方が正しい表現な気がします。

26／27シーズンが始まったら、それに合わせて、同様なダッシュボードを作ってもらおうかな。とこっそり考えています。ここまでカンタンだと、そんな気になっちゃいますよね。

「カンタンじゃねぇか！」と思う一方で、筆者がよく書いていた「教科書的」なWebコンテンツ、何かの知識をゼロの状態から順番に積み上げていくような記事は存在意義を問われているのだろうなともあらためて感じちゃいましたねぇ。ダッシュボードに機能を追加したり、あるいはリファクタリングしたりする余地はあるでしょう。そこでは何か問題が発生するかもしれません。「生成AIは便利だけど、何かあったときには自分が身に付けた知識が必要になる」ので「体系的に知識を習得できる教科書的なコンテンツは今でも必要なはず」と以前は心に言い聞かせてましたが、果てしてそうなのかが疑問に思えてきました（まあ、Antigravity 2.0に触る以前からそうだとは感じていましたが）。

そうだとしたら、教科書的なコンテンツの数が減ることはあっても、増えることはないんじゃないかなぁ。Deep Insiderでも、羽山さんの『やさしいデータ分析（ベイズ統計入門）』のようなPythonでデータ分析や統計の基礎を学ぶ連載は続いていますが、以前のようなプログラミング入門系の教科書的コンテンツを新たに公開する機会は減っています。

私の観測範囲では、生成AIで圧倒的に生産性を上げている人ほど、そもそも開発スキルが高く、知識も豊富な人が多いように感じます。これまで教科書的なコンテンツで基礎を積んできた人ほど、AI活用も上手なのではないでしょうか。AIに作ってもらうだけなら簡単ですが、直す、育てる、使い続けるには、結局、基礎知識が必要になる。だからこそ、基礎をどう学ぶかは、むしろこれから重要になりそうです。

では、ここから先、プログラミングに関する体系的な知識はどうすれば勉強できるのでしょうか。

皆さんも思い付いているであろう答えになってしまうのでしょうが、「生成AIに聞く」が有力な候補だと考えています。以下はAntigravity 2.0に、Antigravityとgoogle-antigravityモジュールについて聞いたみたところです。

Antigravity 2.0にAntigravityとgoogle-antigravityモジュールについて聞いてみた



この後には、簡単なサンプルコードを作ってもらって、その説明をしてもらってから、次に少し高度なサンプルコードに発展、さらにサブエージェントを使うサンプルコードはどうなるのかなどを試してみました。概念の説明も、コードの説明も分かりやすく勉強になっちゃうんですよね。素晴らしい！ このままいけば、Antigravity 2.0のダイナミックサブエージェントについても聞けちゃうはずです。

筆者はよく簡単なサンプルコードをスタート地点にして、そこから少しずつコードを変化させて、知識を上乗せしていくような構成で原稿を書いていました。でも、同じことは生成AIでも可能なんですよね。必要なのはオフィシャルなドキュメントだけになっちゃうのかもしれません。筆者はそこをよくかみ砕いて分かりやすく説明をしていくことを心がけていたのですが、そこにどれほどの価値を見出せるのか……。うーむ。

まあ、答えも出ないまま、そんなことを考えていた5月の週末なのですが、自身も原稿を書く人からコードを書く人（いや、コードを書かせる人？）にジョブチェンジをすることになりそうです。とはいえ、生成AIに働いてもらえばボクのような人間は要らなくなる可能性も高いなと感じています（笑）。

「要らなくなる」どころか、開発側で力を発揮してもらえるのは、かなり心強いです。Pythonの記事を書き続けてきた経験も、AIにコードを書かせる時代にはきっと生きるはずです。僕も記事執筆の傍ら、データサイエンス分野からロケスマ開発に関わっていくので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう。

『Python入門』や『解決！ Python』『Pythonクイズ』など、これまでに多くの記事を読んでもらっていた皆さんには感謝しかありません。ありがとうございました。

Python 3.15関連の記事をこのタイミングで書いていたのは、そういう理由です。10月の正式版リリースのころには筆者が記事を書くことはなくなっているでしょうから、まあやっておくかなと思ったのでした（笑）。

10月の正式版リリース時にも、余裕があればぜひDeep Insiderで新機能まとめを書いてもらえるとうれしいです。Python 3.15の正式版記事は、読者としても編集者としても楽しみにしています。

とはいえ、Python関係の情報はこれから先も拾っていく予定ですし、それをどこか別の場所でお披露目したいとも思っています。HPかわさきの名前を出すかどうかは分かりませんが、またどこかでお目にかかりましょう。

最初はダッシュボードについて、もっと書くつもりだったのですが、コードを見てないから、書くことがなかった……（笑）。

川崎さん個人としての情報発信も楽しみにしていますが、ロケスマ側でも技術発信の場を用意する計画があります。そこでは私はデータ分析や機械学習寄りの記事を書いていくつもりですが、AIを使ったロケスマ開発で得られた知見なども、ぜひまた一緒に発信していけるとうれしいです。

LLM Wikiを実践して「ロケスマペディア」を作ってみた（一色）

一色政彦（いっしきまさひこ） 一色政彦 ＠ITのDeep Insider編集部の編集長です。先日、妻の誕生日祝いを兼ねて熱海に行ってきました。旅館とフレンチが一緒になった宿で、温泉にも入れて、なかなか満足度の高い小旅行でした。誕生日にレストランでお祝いする人も多いと思いますが、レストラン＋温泉もなかなかいいものだと思います。ただ、熱海駅周辺はとても混雑してかなりぐったりしました……。

