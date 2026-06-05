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Googleは2026年4月16日（米国時間、以下同じ）、AIエージェントを活用したAndroidアプリ開発を支援するツール群およびリソース群「Android CLI」「Android Skills」「Android Knowledge Base」を発表した。これについて同社は2026年5月19日、Android CLIの安定版としてバージョン1.0をリリースしたことを発表した。

Androidアプリ開発のための統合開発環境（IDE）「Android Studio」で「Gemini」を使用する場合や「Antigravity」に加え、「Claude Code」や「Codex」といったサードパーティー製のAIコーディングツールでも、推奨パターンやベストプラクティスに沿って一貫したAndroidアプリ開発ができる。

開発速度を3倍に、Googleが投入した「Android CLI」

Android CLIは、ターミナルから「Android SDK」や開発環境を操作するためのCLI（コマンドラインインタフェース）だ。環境設定やプロジェクト作成、デバイス管理に必要なコマンドを備える。 Googleによると、社内実験ではAndroid CLIを使用することでLLMトークンの使用量が70％以上削減された。またエージェントが標準ツールセットのみを使用した場合と比較して、タスクの完了速度が3倍速くなった。 createコマンドを使えば、Androidアプリプロジェクトを数秒で作成できる（提供：Google） Android CLIの主な機能は次の通り。 SDK管理 「android sdk install」コマンドで必要な構成要素のみをダウンロード

プロジェクト生成 「android create」コマンドで推奨アーキテクチャに沿った新規プロジェクトを生成

仮想デバイスの作成とアプリ展開 「android emulator」で仮想デバイスを作成し、「android run」でアプリを実行

アップデート 「android update」で最新機能を取得

Android CLIはエージェント型開発フローだけでなく、CI（継続的インテグレーション）や保守、スクリプトによる自動化にも活用できる設計だという。 公式ガイドをLLMに伝える「Android Skills」 Googleは4月の発表と同時に、GitHubでAndroid Skillsのリポジトリを公開した。スキルはMarkdownベースの指示セット（SKILL.md）で、プロンプトがスキルのメタデータと一致すると自動で適用される。 Android Skillsの初期リリースには次のようなスキルが含まれる。 Androidの最新ナビゲーション「Navigation 3」のセットアップと移行

エッジツーエッジ（ディスプレイの端から端まで表示させるデザイン）対応の実装

最新のビルドツールAGP 9（Android Gradle プラグイン 9）への移行

XMLから「Jetpack Compose」への画面作成方法の移行

アプリ最適化ツール「R8」の設定解析 Android CLI利用時は、「android skills」コマンドでスキルの参照とエージェントワークフローへの設定が可能だ。 Android CLIでインストール済みのスキル一覧を表示（提供：Google） 最新情報にエージェントを接続する「Android Knowledge Base」 Android Knowledge Baseは、「android docs」コマンドおよび最新版のAndroid Studioで利用できる。Android開発者向けドキュメント、アプリ開発プラットフォーム「Firebase」、プログラミング言語「Kotlin」のドキュメントなどから、最新のガイドラインを検索・取得できる。 android-cliスキルを有効化し、関連ドキュメントを参照（提供：Google）