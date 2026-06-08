Zed Industriesの共同創業者兼CEO（最高経営責任者）であるネイサン・ソボ氏は、2026年4月29日（米国時間、以下同）、コードエディタ「Zed」のバージョン1.0を公開した。企業がエンジニアリングチーム全体にZedを展開するための「Zed for Business」も同年5月7日に公開された。一元化された課金、ロールベースアクセス制御、チーム管理機能を備えるという。

GitHubでエディタ「Atom」を開発していたソボ氏は、Zedを一から作り直した。その理由として、「AtomはWebブラウザ技術『Chromium』ベースで構築され、その流れでデスクトップアプリフレームワーク『Electron』が生まれた。Electronは『Visual Studio Code』の基盤にもなった。Web技術は開発が容易な一方で構造的な限界があり、どれほど最適化しても基盤となるプラットフォーム以上の性能に引き上げることはできなかった」としている。

Zedはアプリケーション全体を、GPUで動作するシェーダーにデータを送り込んで描画する構成とし、Webページではなくビデオゲームのようなアーキテクチャを採用した。これに伴い、UI（ユーザーインタフェース）フレームワーク「GPUI」を「Rust」で一から実装したという。

Zed Industriesは、スタックの各層を自社で実装することで、既存の基盤に依存しない高い性能を目指したと説明する。チームとコミュニティーの長年の取り組みによって機能拡張が進み、現在では数十万人の開発者が業務で利用していることが、バージョン1.0を宣言した背景の一つだとしている。

現代のエディタには、数十言語のサポートとエコシステム、スタックごとの無数のバリエーションとエッジケースへの対応が求められる。Git統合、SSH（セキュアシェル）リモート、デバッガー、対応するかっこに色を付ける「Rainbow Brackets」といった機能が含まれる。Zed Industriesは「Mac」「Windows」「Linux」の3プラットフォームに対して5年かけてこれらの領域を整備し、コードは100万行を超えたという。

Zedは複数のAIエージェントを並列実行できる設計を採用し、編集予測機能（Edit Prediction）はキーストローク単位で次の変更を提案する。

オープンプロトコル「Agent Client Protocol」（ACP）を通じて、「Claude Agent」「Codex」「OpenCode」「Cursor」といった外部エージェントとの連携にも対応する。同社はAIをエディタ完成後に後付けするのではなく、設計当初から基盤に組み込んだと説明している。

Zed v1.0の画面 左ペインでAIエージェントが計画を実行し、右ペインでRustコードを編集する様子（提供：Zed Industries）

企業がエンジニアリングチーム全体にZedを展開するための「Zed for Business」も近くリリースされる。一元化された課金、ロールベースアクセス制御、チーム管理機能を備えるという。

Zed Industriesは、Zedの「バージョン1.0」について、「完成でも完璧でもなく、多くの開発者が違和感なく使い始められる段階にZedが到達したことを示すものだ」と位置付けている。

今後の方向性とDeltaDB

Zed Industriesは高い性能とコラボレーションを前提としたコーディング環境の構築というビジョンを掲げている。同社が指摘するのは、ソフトウェアを作る上での「協業」の意味の変化だ。これまではリアルタイムで人間同士が一緒に働くことを意味していたが、現在は人間とAIエージェントが同じ空間で同じコードに取り組むことを意味するという。

同社は現在、CRDT（Conflict-free Replicated Data Type）を基盤とする同期エンジン「DeltaDB」を開発中だ。文字単位の粒度で全ての変更を追跡し、複数の人間とエージェントがコードベースの一貫したビューを共有できるようにするという。DeltaDBによって、コードが生成されたコンテキストの中で、エージェントとの対話にチームメイトを招いてエージェント生成コードをレビューし発展させられる。

Zed Industriesはこれまでに1000以上のバージョンを出荷してきたが、全て0番台から始まってきた。「今後もリリースごとに技術は前進する」と述べている。