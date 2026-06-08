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Anthropicは2026年4月9日（米国時間）、エージェント型AI「Claude Cowork」を全ての有料プランで一般提供すると発表した。Claude Coworkは企業内で、タスク処理、プロジェクト成果物の作成、チームへの情報共有といった業務を担う重要な存在になりつつあるという。

Claude Coworkを企業全体に展開するための組織管理機能も拡充する。Enterpriseプラン向けの役割ベースのアクセス制御、グループ単位の利用上限、「OpenTelemetry」による監視機能の拡張、管理者向けの利用状況分析などを提供する。

エンジニア以外の部門での利用が拡大

Anthropicによると、AIコーディングツール「Claude Code」が開発者の働き方を「質問」から「タスク委任」に変えたのと同じ変化が、組織全体においてClaude Coworkにも見られるという。Claude Coworkを利用する大部分はエンジニア以外のチームだ。運営、マーケティング、財務、法務といった部門は、中核業務そのものではなく、その周辺にあるプロジェクトの進捗（しんちょく）状況報告、提案資料作成、リサーチなどをClaudeに任せる傾向にある。

こうした初期の企業導入事例で同じパターンが現れる中、より広範な展開に進めたいという要望が増え、アクセス権限、予算管理、チームをまたいだ可視化への対応が求められるようになっていた。

Claude Coworkの組織展開向けの新しい管理機能

今回追加された組織管理機能は次の通り。

役割ベースのアクセス制御（RBAC） Claude Enterpriseプランの管理者は、SCIM（System for Cross-domain Identity Management）連携または手動でユーザーをグループ化し、利用可能な機能を定義したカスタムロールを割り当でことができる。特定チームに限定したClaude Coworkの有効化や、利用拡大に応じた調整も可能だ。 グループ単位の利用上限 管理コンソールからチーム別の予算を設定できる。チームごとの利用実態に応じて調整可能で、コストを予測しやすくする 利用状況分析 管理ダッシュボードとAnalytics APIにClaude Coworkの利用データが追加された。ダッシュボードでは期間別のセッション数やアクティブユーザーを確認できる。Analytics APIではユーザー別の利用状況、スキルやコネクターの呼び出し、DAU（Daily Active Users）/WAU（Weekly Active Users）/MAU（Monthly Active Users）などを既存のチャットやClaude Codeの数値と並べて取得できる。 OpenTelemetryサポートの拡張 ツールやコネクターの呼び出し、ファイルの読み書き、利用したスキル、AI起点のアクションが手動、自動のどちらで承認されたかなどのイベントを発行する。 「Splunk」「Cribl」といった標準的なSIEM（Security Information and Event Management）パイプラインと互換性があり、共通のユーザーアカウント識別子で「Compliance API」の記録と相関分析できる。TeamプランとEnterpriseプランで利用可能だ。 Zoom MCP連携 ZoomがMCP（Model Context Protocol）コネクターを公開し、Claude Cowork内に会議の要約やアクションアイテム、文字起こし、スマート録画を取り込めるようになった。設定画面のコネクターディレクトリから追加できる。 コネクター単位の操作制限 各MCPコネクターで利用可能な操作を組織全体で制限できる。読み取りは許可しつつ書き込みは無効化するといった設定が可能で、管理コンソールから全社一律で適用する。 提供形態 Claude CoworkとデスクトップアプリのClaude Codeは、「macOS」「Windows」向けに全有料プランで一般提供される。管理者は管理コンソールから役割ベースのアクセス制御、グループ単位の利用上限、OpenTelemetryを設定できる。