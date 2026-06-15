Googleは開発者向けカンファレンス「Google I/O 2026」で、AIエージェントの構築・連携を中心に据えた開発者向けツール群を発表した。2026年5月19日（米国時間）の基調講演を基に、「Antigravity 2.0」や「Android CLI」「WebMCP（Web Model Context Protocol）」など、今後の開発基盤を支える主要な発表内容を整理する。

Antigravity 2.0は、AIエージェントを活用した開発支援ツールだ。今回Googleは、ターミナルから利用できるコマンドラインツール「Antigravity CLI」も公開した。

Antigravity 2.0では、複雑な作業を複数のAIエージェントに分担させるサブエージェント機能も利用できる。また、実行時にはサンドボックスや認証情報保護、Gitポリシー制御によって安全性を確保する。

Google AI Studioの新連携

AIアプリケーション開発ツール「Google AI Studio」は、Androidアプリ向けにプログラミング言語「Kotlin」をネイティブサポートした。

「Google Workspace」との連携、Google Cloudのマネージドコンテナ実行環境「Cloud Run」へのワンクリックデプロイ、Webアプリ開発プラットフォーム「Firebase」のサポートにより、Google AI Studioでフルスタックアプリの構築から公開までできる。構築を継続したい場合は、完全なプロジェクト状態をAntigravityへシームレスにエクスポート可能だ。

Geminiモデルでマネージドエージェントを構築

Gemini APIでは、Googleがインフラの構築や運用を担うマネージドエージェントも利用できる。開発者はインフラを構築・運用することなく、API経由でAntigravityのエージェント機能を利用でき、APIを1回呼び出すだけで、サンドボックス環境を備えたエージェントの利用が可能だという。

自社環境でAntigravityエージェントをホスト

新たに「Antigravity SDK」（ソフトウェア開発キット）が公開された。開発者はAntigravityのエージェント機能をプログラムから利用し、独自にカスタマイズしたエージェントを自社のインフラ上で実行できる。

AIエージェントで変わるAndroidアプリ開発

Android CLIとスキル

「Android CLI」の安定版により、AIエージェントはAndroid SDKの管理やアプリのビルド、実機での実行といったAndroid開発向け機能を利用できるようになった。これにより、開発者は好みのエージェントやLLMと組み合わせてAndroidアプリを開発できる。

Googleは加えて、Android開発におけるベストプラクティスや複雑な作業手順をAIエージェントが利用できるようにする「Androidスキル」もオープンソース化した。例えば、最新のUIツールキット「Jetpack Compose」への移行や、新しいナビゲーションライブラリ「Jetpack Navigation 3」への移行などをAIエージェントが支援できるようになる。

Android Bench

Googleは、Android開発に特化したAIの評価を目的として、Android開発タスク向けのLLMベンチマーク「Android Bench」を作成した。GeminiやGemma 4など複数のモデルを比較できる。

移行エージェント

Googleは、Android Studioの新機能として、React NativeやWebアプリ、iOSアプリのコードをKotlinベースのネイティブAndroidアプリへ移行する機能をプレビュー公開した。エージェントがコードを分析し、変換作業の大部分を担うことで、これまで数週間を要していた移行作業を数時間に短縮できるとしている。

エージェント時代のWeb開発

WebMCPの実験的トライアル

WebMCPは、WebサイトやWebアプリの機能をAIエージェント向けのツールとして公開するためのオープンWeb標準だ。ブラウザベースのAIエージェントはWeb上の機能を直接利用しながら複雑なタスクを実行できるようになる。WebMCPの実験的トライアルは、Webブラウザ「Google Chrome」のバージョン149で開始される。Chrome内のGeminiでも今後WebMCPをサポートする予定だ。

Modern Web Guidance

「Modern Web Guidance」は、AIコーディングエージェント向けに、Web開発のベストプラクティスや実装ノウハウを提供する仕組みだ。パフォーマンスやアクセシビリティー、セキュリティに関する専門家の知見を利用できる。早期プレビュー版として提供を開始し、100以上のユースケースをサポートする。ブラウザ互換性指標「Baseline」と連携し、対象ブラウザに応じた代替実装も提案できる。

エージェント向けChrome DevTools

Googleは、Chrome DevToolsの機能をAIエージェントから利用できる「Chrome DevTools for agents」を発表した。これにより、エージェントはWebアプリの検証やデバッグ、性能分析を自動的に実行できる。品質監査の自動化やユーザー操作の再現、セッションの引き継ぎなどを手動の監視なしに実行できるという。

HTML-in-Canvas

先行トライアルとして提供される「HTML-in-Canvas」APIは、HTML要素をWebGLやWebGPUベースの3Dコンテンツに直接組み込めるようにする技術だ。これにより、検索やアクセシビリティー機能、フォーム操作などのWeb標準機能を維持したまま、没入感のある3D体験を構築できる。