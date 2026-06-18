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連載目次

全国1億2300万人の「Microsoft 365」ユーザーの皆さん、「Microsoft Teams」（以下、Teams）のチャットを利用していますか？ Microsoft 365ユーザー企業の間では、社内のテキストコミュニケーションとして、メールに加えてチャットを活用する動きが広がりつつあります。Teamsはチャットだけではなく、ドキュメントの共同編集やオンライン会議、ファイル共有も可能なことから、日常業務の中心的なツールとして役立ちます。

ここ1〜2年でよく話題に上がるようになった「Microsoft 365 Copilot」（以下、Copilot）の力を最大限に引き出すには、実はTeamsが重要な役割を果たします。Copilotは回答や提案を生成する際、メールやチャット、会議の記録、ドキュメントなど、Microsoft 365内に蓄積した情報を活用します（このように組織内のデータや業務上のやりとりを踏まえて、Copilotの回答精度を高める仕組みを、Microsoftは「Work IQ」と呼んでいます）。そうした情報が日々蓄積される代表的な場所の一つが、日々の情報共有や共同作業の場であるTeamsなのです。

今回は、そうした背景を踏まえながら、ここ1〜2年で追加されたTeamsの注目アップデートを、僕目線で厳選して紹介します。特にチャットと、組織内でテーマごとにやりとりをする「チャネル」に絞って見ていきます。

「メールからチャットへ」には実は温度差

チャットやチャネルは、Teamsの主要機能であることには変わりありません。ここでは、その現在地を正しく把握するために、組織におけるビジネス向けチャットツール（以下、ビジネスチャット）の状況を整理しましょう。

Teamsが登場した2017年3月当時を振り返ると、ビジネスチャットの利用は、それほど一般的ではありませんでした。既にビジネスチャットを活用する企業はありましたが、企業内のコミュニケーション手段としてはメールが主流だったと記憶しています。一方で家族や友人とのやりとりといったプライベートな用途では、チャットツールが既に普及していました。プライベートではチャットツールが定着していたにもかかわらず、ビジネスの場では活用がなかなか進まない状況だったのです。

転機になったのは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大（以下、コロナ禍）を受けて、テレワークが急速に普及したことでした。離れた場所で働く従業員同士がリアルタイムにやりとりする手段として、Teamsをはじめとするビジネスチャットの重要性が一気に高まりました。

図1は、Microsoftが公開した情報を基に、TeamsのDAU（1日当たりのアクティブユーザー数）の推移をまとめたものです。ご覧の通り、コロナ禍でテレワークが世界的に広がった2020年前後にDAUは急増し、2019年7月から2021年4月までの2年足らずで10倍以上に増加しました。

図1 TeamsのDAUの推移《クリックで拡大》

僕が所属する組織でも、今ではTeamsがなければ業務が成り立たないほど定着しています。そのためTeamsをはじめとするビジネスチャットは、既に多くの日本企業で当たり前の存在になっていると思っていました。

実際にはMicrosoft 365ユーザー企業であっても、特に中堅／中小企業からは、Teamsについて「オンライン会議以外では、ほとんど利用していない」「活用がなかなか定着しない」といった声を耳にします。中には従業員が、コンシューマー向けの「LINE」を業務で利用するなど、シャドーIT（IT部門が把握・許可していないITサービスや機器を業務で利用すること）が発生している企業も珍しくないのです。

日経BPコンサルティングが2024年10月に実施した調査によると、ビジネスチャットの導入率は従業員1万人以上の企業では82.7％に上った一方、300〜9999人の企業では6割台、100〜299人の企業では47.0％にとどまっています。僕自身、Teamsが当たり前の環境で働いていることもあり、多くの企業でも同じように活用されていると思っていました。この統計を見ると、企業規模によって活用状況に大きな差があることが分かります。

全体として見ればビジネスチャットは着実に普及しています。ただし自分が置かれている環境によって見える“景色”は大きく異なります。ITの活用状況を考えるときは、その点にも気を付けたいところです。

Copilot強化の一方で着実に進むTeams「チャット」「チャネル」のアップデート

Teamsはビジネスチャットであると同時に、オンライン会議やファイル共有、共同編集などにも利用できるコミュニケーションツールです。特にコロナ禍以降はテレワークの普及を背景に、オンライン会議機能の強化が進みました。その後、生成AIの普及によってMicrosoftは、Copilot関連機能の拡充を積極的に進めており、TeamsについてもCopilotとの連携を強化するアップデートが目立つようになっています。

とはいえTeamsの原点ともいえるチャットやチャネルについても、着実に機能強化が続いています。ここ1〜2年における主要な変化をチェックしていきましょう。

Teamsユーザーが切望してきた“Enter誤送信”問題の解消

数あるアップデートの中で「最も待ち望まれていた」と言えるものの一つが、Enterキーによるチャットの誤送信を防ぐための機能追加です（画面1）。