Microsoftは2026年5月5日（米国時間）、AI（人工知能）時代における組織設計と業務モデルの再構築についてブログ記事を公開した。執筆者のジャレッド・スパタロ氏は、MicrosoftのAI at Work担当CMO（最高マーケティング責任者）を務めており、「Microsoft 365 Copilot」「Copilot Studio」「Microsoft 365」「Microsoft Dynamics 365」「Power Platform」のリサーチ、戦略、製品開発を統括している。

Microsoftは、ソフトウェアエンジニアリングチームでこの数年に観察された人間とAIエージェントの協業の進化に注目すべきだと指摘する。

ソフトウェア開発の進め方は、4つの異なるパターンを通じて変化してきた。同様のパターンが、企業の他の業務にも表れ始めているという。

オーサー（Author）：自らが作業を担当し、必要に応じてAIに支援を求めるパターン。コード1行、文章1文、グラフ1点といった単位で支援を受ける

エディター（Editor）：自らが意図を設定し、AIにドラフトを作成させて、それを編集・承認するパターン

ディレクター（Director）：仕様（スペック）を作成し、タスク全体をAIに引き渡してバックグラウンドで実行させるパターン

オーケストレーター（Orchestrator）：複数のエージェントが並列でワークフローを実行するシステムを設計し、例外処理やエスカレーションを管理・ハンドリングするパターン

Microsoftは、これらの4つのパターンが出発点であり「リーダーが取り組むべき本当の仕事は、協業パターンを軸に企業の業務モデルを再設計することだ」と述べている。

「エージェントの活用が増えるにつれ、人間の関与は消えるのではなく形を変える。減るのは、戦術的で段階的な実行作業を人間が自ら実行する部分であり、増えるのは、方向性の設定、基準の定義、成果の評価といった役割だ」（Microsoft）

最終的な目標は、全てのタスクと業務プロセスを4番目のパターンに移行することではなく、リーダーが組織を導き、ワークフローと適切な協業パターンを対応付ける明確さを獲得することが重要だという。

データから見るAI時代における業務モデルのシフト

「Microsoft 2026 Work Trend Index Annual Report」に示された調査結果が、業務モデルのシフトを裏付けているという。同調査では、匿名化されたMicrosoft 365の生産性シグナル数兆件を分析するとともに、10カ国でAIを利用するワーカー2万人を調査した。AI、職場、組織心理学の専門家にもインタビューを実施した。

AIは個人の潜在能力を引き上げる

Microsoft 365 Copilotにおける10万件以上のチャットを匿名化分析したところ、49％の対話が認知的作業（情報の分析、問題解決、評価、創造的思考）を支援していた。

AI利用者の58％が「1年前にはできなかった仕事を生み出している」と回答しており、最先端のAI利用者層では80％に達している。

AIが業務を担う中で重要となる人間スキルとして、「AI出力の品質管理」（50％）、「批判的思考」（情報を客観的に分析し、根拠ある判断を下す能力、46％）が上位に挙がった。

導入の焦りと現状維持が衝突する「変革のジレンマ」

AI採用を加速する力とそれを抑え込む力が、同じ組織内で同居している現状も浮き彫りになった。

AI利用者の65％が「AIに迅速に適応しなければ取り残される」と恐れる一方で、45％は「AIで仕事を再設計するより現在の目標に集中する方が安全」と感じている。

AIによる仕事の再構築が、結果が伴わなくても評価されると答えたワーカーは13％にとどまった。

AIの定着を左右する「組織の学習力」

調査からは、組織文化やマネジャーの支援、人材慣行といった「組織要因」が、マインドセットや行動などの「個人要因」に比べて、AI活用に2倍以上の影響を与えていることが分かった。

AIを戦略的優位として扱い、実験を奨励する文化や、AI活用を自ら体現し推奨するマネジャーの存在、スキルを育み実践の余地を作る人材慣行が重要になるという。

Microsoftは「もはや制約となるのは、人が何ができるかではなく、仕事の構造が人を中心にどのように構築されているかだ。『AIを使えるだけの状態』は、すぐに競争優位性を失う。AIを組み込んだ仕事を再構築できるかどうかが、今後の企業の明暗を分ける」と結論付けている。