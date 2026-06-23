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前回の頭脳放談「第312回 Intel・Apple・Arm──Intelの株価急騰の報道から解く「3大巨頭」の深い因縁」では、AppleがIntelに製造委託するのではないかという話を書かせていただいた。今回はGoogleが自社のAI向け半導体TPU（Tensor Processing Unit）をIntelに300万個発注したという話である。

数千億〜数兆円規模？ Google製AIチップ「TPU」の驚異的なスペック

300万個といっても安いチップではない。Googleは今のところ外販していないので正確な値段は不明だが、1チップ数十万円は確かなところで、仕様によっては大方100万円といった値になってもおかしくはないと思われる。総額にすれば数千億円から数兆円規模の商談となる。

このデバイスは「テンソル（Tensor）」を掲げているだけあって、巨大な行列演算に特化したプロセッサである。NVIDIAのGPUなどよりも、さらにAI向けと言ってもよいかもしれない。設置されているのは今のところGoogle自社のデータセンター内のみである。当然、Googleはこれを使って自社の生成AIなどを動かしている。一般ユーザーが全く使用できないわけではなく、Google Cloudで課金すれば利用可能だ。地域により使えるTPUの世代は異なるようである。

GoogleがこのようにTPUをかたくなに内製し続けるのは、自社のAIサービス、特に大規模言語モデルに対しての最適化が可能だからだろう。汎用（はんよう）的なGPUとは異なり、自社のソフトウェアに完全に合わせたハードウェアを設計することで、電力効率や処理速度の点で優位となるからだ。さらに、現在のAI市場を事実上独占しているNVIDIAへの依存から脱却し、法外なチップ調達コストを削減するという経営上の判断もあるだろう。Google Cloudの強力な差別化ポイントとしても、内製TPUの存在は不可欠なのだ。

第4世代では4096個のTPUを1単位とする「ポッド」での実装だったが、第5世代では8960個のTPUが1ポッドを構成する。第5世代の場合、1個のTPU当たり459TFLOPs（16bit浮動小数点数／8bit浮動小数点数）の処理能力があるということだ。各チップに95GBのHBM（高帯域幅メモリ）が割り当てられているらしい。

これが「Ironwood」と呼ばれる第7世代では192GBにまで拡張されている。このようなTPUをGoogleは100万個単位で保持しているようだ。世界中でHBMが品薄になるのもうなずける。現在発表されている最新版は第8世代であり、TSMCの3nmプロセスで製造予定ということになっている（第8世代についてはGoogleのプレスリリース「Our eighth generation TPUs: two chips for the agentic era」参照のこと）。

IntelがTPUを本格製造するのは2028年の予定らしい。現在は第7世代が展開されており、最新版の第8世代はその後になるであろう。Intelが製造を担うのが、第8世代の一部機種なのか、あるいはまだ発表されていない新機種になるのかは現時点では不明だ。製造プロセスは、現在のIntel 18A（その改良版であるIntel 18A-P／18A-PT）か、もしかしたらその次の世代となるだろう（Intel 18Aについては、「Intel 18A: See Our Biggest Process Innovation」参照のこと）。ちなみにIntel 18Aは、TSMCやSamsung Electronicsが展開する2nm世代に相当する。

なぜTSMCではなくIntelなのか、逼迫する製造キャパと国策の影