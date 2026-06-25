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注目のテックブログから「現場の知恵」をあなたに―― 各社のエンジニアが発信する「テックブログ」。その熱量を＠IT編集部がピックアップ。 生成AI前提時代に向けて環境が激変する中、“隣のエンジニア”は何を感じ、何を考え、どうアクションしているのか？――試行錯誤のプロセス、成功の鍵、変化に立ち向かうマインドなど現場のリアル、ナレッジを凝縮してお届けします。



連載目次

近年、急速にブームとなっている「生成AI」に対して、わたしたちはどのようにビジネスを推進していくべきでしょうか。

より良いビジネスを築いていくために、生成AIのビジネス適用における全体感を理解した上で、わたしたちと生成AIとの関係がどのような段階にあるのかイメージすることが非常に重要です。

わたしたちと生成AIとの関係を大きな流れで図のようにステップ別に考えていきましょう。

ステップ1では、生成AIを日常的に使用することで、その操作や機能に習熟し、業務や生活の中で自然に活用できるようになることを目指します。ステップ2では、生成AIの特性や得意な分野、苦手な分野などを理解し、最大限、効率的な利用を図ります。ステップ3、4ではさらにその先として生成AIのビジネスプロセスへの組み込みや、新たなサービス提供など、生成AIの利用者という立場ではなく、提供者という立場としての振る舞いを求められていきます。

本研修では、このうちステップ1とステップ2の一部にフォーカスし、まずは利用者として、生成AI利用に関するリテラシーの向上を図ります。

本研修のゴールを一言で表現すると「今日から、生成AIを使うのが当たり前になる！」ことであり、先ほどの画像におけるステップ1とステップ2のはじめに該当します。

AsIsに記載されているような「そもそも生成AIって何？」「すごいって言われているけれど、いまいちわからない」という状態から、ToBeに記載されているような「ほぼ毎日、生成AIと会話している」「生成AIが日常的な課題解決の選択肢になっている」「生成AIの得意・不得意なことを理解している」姿となることが、本研修の具体的なゴールイメージです。

基礎的なことに重点を置くため、既に生成AIを利用している方にとっては、復習や新しい視点を得る機会としてぜひともご活用ください。また、生成AIの利用を個人ではなく組織的に進めていくために、周囲の方々を含め、本研修記載のリテラシーレベルを広めていくことも重要です。

生成AIを効果的に活用することで、業務の効率化や新しい価値の創出を目指しましょう。本研修資料がそのような姿の一助となれば幸いです。

そもそも生成AIとは？

それでは、まずはじめにそもそも生成AIとは何かということについて理解を深めていきましょう。

生成AIとは、新たなコンテンツを生成する能力を持つ人工知能のことを指します。

人工知能とは、人間の思考や知識をコンピュータで模倣する技術のことで、そのひとつである生成AIの技術は、テキスト・音楽・動画などのコンテンツを生成することに特化しています。

かねてより、生成AIの基盤となる技術は存在していましたが、2022年にチャット形式で提供されたChatGPTが登場したことが大きなブームを引き起こし、現在に至るまでの間、大きな注目を集めています。

生成AIの仕組み

生成AIは、世の中にある大量のデータから統計学的に新しいデータを生み出す仕組みでできています。

ここでいう「大量のデータ」は、インターネットなどに存在する文字や画像などのあらゆる情報を数学的に処理したものを指します。それら大量のデータから単語間における意味的な距離を定義するなど、データに特徴的なパターンを定義することで、いわば生成AIの「核」となる、特定のモデルができます。

生成AIでは、このモデルに定量的に定義された特徴量をもとに、新しいデータを生成します。このような仕組みで生成されたデータは、モデルの学習に用いたデータが元になるため、モデル学習以降に生まれた最新の情報が含まれていない点は注意が必要です。

一方で、最近の生成AIを用いたサービスでは、最新情報の提供を行うために、インターネット検索機能を利用して最新データを取得する仕組みを実装するなどの工夫が施されているサービスもあります。

AIを搭載したチャットボットシステムや、文章を自動生成するライティングツール、潜在的なユーザーに対して効果的に広告アプローチするターゲティング広告など、AIを利用したサービスは多岐にわたります。

サービスになるまでの流れ