AWSは、AI開発支援ツール「Amazon Q Developer」のIDEプラグインと有償サブスクリプションのサポートを終了すると発表した。Amazon Q DeveloperのIDE向け開発機能は、仕様駆動開発のために新たに構築された「Kiro」へ集約され、ユーザーには移行期間が設けられる。
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Amazon Web Services（AWS）は2026年4月30日（米国時間）、AI開発支援ツール「Amazon Q Developer」のIDE（統合開発環境）プラグインと有償サブスクリプションのサポートを終了すると発表した。
AWSはAmazon Q Developerについて、AIによる支援を開発者の作業の流れに直接組み込むことを目標に立ち上げたと説明している。ユーザーは「Visual Studio Code」（VS Code）、「JetBrains」「Eclipse」「Visual Studio」にわたってAmazon Q Developerを導入し、コード生成やデバッグ、チャットベースのガイダンスに活用してきた。AWSは「Amazon Q DeveloperによってAIが日々の開発サイクルに欠かせない存在であることが証明された」としている。
一方でAWSは、この1年で「最もインパクトのあるAI開発者体験はコード生成や補完にとどまらない」ことを学んだという。開発者には、アーキテクチャや要件、テスト、そしてコードの背後にある意図といったプロジェクト全体を理解するAIが必要であり、専用に設計された環境が必要となる。AWSはこれを理由に、新たな開発環境「Kiro」を構築した。Amazon Q DeveloperのIDE向け機能は、Kiroに集約される。
Amazon Q Developerの移行先となるKiroは、仕様駆動開発（spec-driven development）のためにゼロから構築されたエージェント型の開発環境（IDE、CLI）だ。構造化された仕様を基に、計画から実装、検証までをコードベース全体にわたって開発を進められる。
Kiroの主要機能は次の通り。
Kiroには、Amazon Q Developerで開発者が活用している機能である、エージェント型コーディング、インラインチャット、ターミナル統合、MCP（Model Context Protocol）サポートが含まれる。
サポート終了に伴い、ユーザーには段階的な変更とKiroへの移行期間が示されている。Amazon Q DeveloperのIDEプラグインと有償サブスクリプションは、2027年4月30日にサポートを終了する。AWSはユーザーに、Kiroへの移行期間として12カ月を用意している。
まず、2026年5月15日より、新規サインアップの受け付けが停止された。これにより、IDEプラグインからBuilder IDを用いたAmazon Q Developer無料利用枠アカウントの新規作成や、AWSコンソールからのAmazon Q Developerサブスクリプションの新規作成はできなくなっている。ただし、既にアクティブなAmazon Q Developer Proサブスクリプションを契約している場合は、引き続き新しいユーザーを追加できる。2026年5月15日の締め切りは、新規のアカウントやサブスクリプションの作成にのみ適用され、既存サブスクリプションへのシート追加には適用されない。
次に、2026年5月29日より利用可能なAIモデルが変更される。Amazon Q Developer Proでは「Opus 4.6」が利用不可となるが、「Opus 4.5」やその他の既存モデルは引き続き利用できる。なお、「Opus 4.7」を含む最新のコーディングモデルはKiroでのみ利用可能だ。
既存のユーザーへの配慮として、Amazon Q Developer ProまたはKiroサブスクリプションを通じてAmazon Q Developerを利用している場合は、2027年4月30日のサポート終了日までは引き続きQ DeveloperのIDEプラグインにアクセスできる。
Amazon Q Developerのプラグインは前述した4つのIDEマーケットプレース全てで引き続き公開されるが、画面上にはユーザーをKiroへ案内する「非推奨」の通知が表示される。なお、移行期間中は既存のユーザー向けに、重要なバグ修正の配信が継続される。
Kiroは「https://kiro.dev/」からダウンロードできる。
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