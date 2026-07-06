Kiro開発チームは2026年5月18日（米国時間）、Webブラウザから利用できるコーディングAIエージェント「Kiro Web」をプレビュー版として公開した。

Kiro Webは、IDEの外で発生する作業をWebブラウザでAIエージェントに任せられるようにする。ユーザーは作りたいものをKiroに伝えるだけでよい。Kiroはコードを記述し、複数のリポジトリにまたがる変更を調整し、プルリクエスト（PR）を作成する。Kiro Webは、Kiroの有料プラン「Pro」「Pro+」「Power」の全契約者向けにプレビュー提供される。

Kiro開発チームは、Amazon Web Services（AWS）のカンファレンスイベント「AWS re:Invent」で自律型ソフトウェア開発のビジョンを発表しており、ユーザーからのフィードバックを通じて、Kiroの中核に自律性を組み込むことにしたという。Kiro Webからこれを始め、「Kiro IDE」と「Kiro CLI」にも自律的なワークフローへの対応を追加する予定だ。

ユーザーはKiro Webでセッションを開始し、リポジトリを選択して、必要な作業を伝える。実装方法について対話したり、コードベースについて質問したり、コードを一緒に改善したりした後、プルリクエスト（PR）の作成を依頼する。Kiroは、リポジトリから得たコンテキスト、Web検索、過去のコードレビューから得た学習内容を、全ての応答に反映する。

Kiroにタスクを最初から最後まで任せたい場合は、「Autonomous」（自律モード）を有効化する。Kiroは事前に確認の質問を提示し、計画を立て、専門のサブエージェントを連携させて、変更の計画、コーディング、検証を進める。作業が完了すると、ユーザーには進捗（しんちょく）報告ではなくプルリクエストが届く。

複数のリポジトリを横断して作業できる

Kiro Webは、1回のセッションで複数のリポジトリを横断して作業できる。作業対象のリポジトリを選択し、変更内容を記述するだけで、エージェントが全てのリポジトリにわたる編集とプルリクエストを調整する。共有ライブラリを更新し、それに依存するサービスを移行する。バックエンドにAPIエンドポイントを追加し、フロントエンドクライアントを更新してそれを呼び出すように設定することも可能だ。

GitHubからの作業割り当ては、GitHubのIssueに「kiro」ラベルを追加するか、コメント内で「/kiro」とメンションすることで、Kiroが自動的にそのタスクを引き受ける。

作成されたコードは、通常のPRと同様にレビューできる。KiroがPRを作成したらフィードバックのコメントを残すだけで、Kiroは指示に対応して更新をプッシュする。全てのレビュワーコメントに一度に対応させるには「/kiro all」コマンドを実行する。特定のスレッドに絞って対応させるには、具体的な指示とともに「/kiro fix」コマンドを実行する。

チームの規約をKiroに教える

Kiroにチーム固有のルールを反映させる仕組みが、「ステアリングファイル」だ。ステアリングファイルは、チームのコーディング規約、アーキテクチャパターン、技術設定、テスト基準などを定義できる。 Kiroのエージェント設定で直接アップロードするか、GitHubリポジトリからインポートすることで設定できる。

Kiroは、リポジトリ内の「.kiro/steering/」フォルダからもステアリングファイルを自動的に読み込む。ステアリングファイルはKiro Webの他、Kiro IDE、Kiro CLIで同じように機能し、設定済みであれば自動的に引き継がれる。

Kiroは、セッション中やプルリクエスト上でのフィードバックから学習する。「常に標準のエラー処理を使うこと」といったコメントは、全リポジトリにわたる今後のタスクでの動作に反映される。ステアリングファイルと、コードレビューから得たリポジトリ横断の学習内容により、Kiroは利用するほど改善されるとしている。

クラウドサンドボックスでタスクを隔離する

タスクは、セッションごとに作成される独立した環境であるサンドボックス内で実行される。サンドボックスはセッション終了時に破棄される。エージェントはリポジトリをサンドボックスにクローンし、明示的に許可したリソースのみにアクセスして作業を実行する。セッションはお互いに、およびローカル環境から分離されているため、あるタスクが別のタスクに影響を与えることはない。

設定ページから、サンドボックスがアクセスできる範囲（ネットワークアクセス、MCPツール構成、ベースイメージ設定など）を制御できる。組織が「AWS Identity Center」を使用している場合、管理者は他のKiroクライアントに影響を与えることなく、組織向けにKiro Webのアクセスを有効化または制限できる。

Kiro Webの利用開始手順

Kiro Webを利用開始するにはWebブラウザから「app.kiro.dev」にアクセスしてサインインする。次に、設定画面から自身のGitHubアカウントを連携させ、最後に対象のリポジトリを選択してセッションを開始するだけで、すぐにエージェントとの共同開発を開始できる。

組織がAWS Identity Centerを使用している場合は、ユーザーがアクセスする前に管理者がKiro Webを有効化する必要がある。