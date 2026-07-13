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海上自衛隊は、物資情報をリアルタイムで管理する基幹業務システムを導入した。艦艇や航空機などに供給する部品に加えて、全国の基地や補給拠点で扱う弾薬や医薬品、食料などの全物資情報を管理対象とし、約4万5000人が利用する。

国際情勢の緊迫化を背景に、日本の安全保障環境は絶えず変化している。担うべき任務が年々複雑化、多様化する中、海上自衛隊は限られたリソースで、さまざまな事態に迅速に対処できる体制を維持する必要があった。

中央省庁でのSAP ERP初導入 物資情報を一元管理する仕組みとは？

活動において重要になる物資の調達や整備、補給に関して、迅速かつ意思決定を実現するために、海上自衛隊はSAPのERP（統合業務）パッケージをベースとした基幹業務システムを導入した。その仕組みを整理する。

基幹業務システムには、防衛および安全保障分野向けの機能を備えるSAPの「Defense and Security on SAP S/4HANA」を採用した。これはSAPのERPパッケージ「SAP S/4HANA」をベースとしており、数十カ国以上の防衛および安全保障機関で利用実績があるという。 今回の基幹業務システムの導入により、海上自衛隊は全国の各種物資情報を一元管理できるようになった。これにより物資の調達や整備、補給に関する計画立案をしやすくする他、データを活用した需給予測や業務全体の効率化を進める考えだ。 物資情報をリアルタイムで可視化できるようにすることで、任務遂行に必要な情報を即座に把握できるようにした。これにより指揮官の迅速な意思決定を支援する。 システムを構築した富士通によると、中央省庁でSAPのERPパッケージを導入したのは今回が初めてだ。同社は自社におけるERP刷新プロジェクトで培った知見を生かして、システム構築を進めたという。富士通は2026年5月26日に、本事例を発表した。