GoogleがAIアプリ「Dreambeans」を発表　「画面を延々とスクロール」の脱却で何を目指すのか連携するアプリはユーザーが選択

Googleは、AIがユーザー一人一人に向けた日々のストーリーを自動で生成する実験的アプリ「Dreambeans」を発表した。「際限のないスクロール」に代わり、Googleは何を目指すのか。

» 2026年07月22日 07時00分 公開
[＠IT]

　Googleの研究部門「Google Labs」は2026年6月3日（米国時間）、AIを活用して日々のストーリーを創造する実験的アプリ「Dreambeans」を発表した。

　Dreambeansは、パーソナルインテリジェンスや「Nano Banana 2」といったGoogleのAI技術を用い、雑多な情報を切り分けながらパーソナライズされた日々のストーリーを提案する。

「画面を延々とスクロール」の脱却で何を目指すのか？

　Dreambeansは、ユーザーの許可を得た上でパーソナルインテリジェンスを通じ、「Gmail」「Google カレンダー」「Google フォト」「YouTube」および検索履歴といったGoogleアプリの情報を連携させ、ユーザーを刺激し楽しませるストーリーを提案する。

　目的は延々とスクロールさせることではなく、新しいアイデアを生み出し、大切なことに集中できるよう、限られた数のストーリーを届けることにある。

　例えば、子犬用のおやつが配達されたというGmailの確認メールを受け取ると、Dreambeansはそのおやつを使った“しつけ”のヒントを提示する。友人が来訪する予定を記録したGoogle カレンダーのリマインダーを参照し、近隣のペット同伴可能なレストランを提案することもある。各ストーリーには、ユーザーがよく訪れる人や場所を反映した独自のイラストが添えられる。

　気になるストーリーがあれば、タップして深掘りできる。DreambeansはWeb全体から情報を集め、ユーザーが行動に移せるよう支援する。最寄りのドッグランを案内したり、子犬向けの“しつけ”教室を提案したりする。お気に入りはライブラリに保存し、いつでも見返せる。

　ストーリーの内容は調整も可能だ。提案が的確でない場合はフィードバックを送ることで次回のストーリーの精度が高まる。新しい趣味など重要な事柄が反映されていない場合も、フィードバックを送れば今後のストーリーに反映される。

Dreambeansアプリの使用イメージ（提供：Google

連携するアプリはユーザーが選択

　Dreambeansを利用するには少なくとも1つのアプリ連携が必要で、全てを有効にすると最も効果を発揮するとしている。日々のストーリーをパーソナライズするために連携するアプリは、ユーザー自身が選べる。

　プライバシーの管理はユーザーが握る。Dreambeansで行った選択は、「Gemini」やGoogle検索のAIモードなどにおけるパーソナルインテリジェンスの設定には影響しない。

　Dreambeansは2026年6月3日（米国時間）から、米国の対象となる「Google AI Ultra」プラン加入者（18歳以上）に向けて、「Android」と「iOS」で提供を開始する。それ以外のユーザーは、個人のGoogleアカウントでWebサイトからウェイトリストに登録できる。

Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.

アイティメディアからのお知らせ

スポンサーからのお知らせPR

注目のテーマ

その「AIコーディング」は本当に必要か？
Microsoft ＆ Windows最前線2026
4AI by ＠IT - AIを作り、動かし、守り、生かす
ローコード／ノーコード セントラル by ＠IT - ITエンジニアがビジネスの中心で活躍する組織へ
Cloud Native Central by ＠IT - スケーラブルな能力を組織に
システム開発ノウハウ 【発注ナビ】PR
あなたにおすすめの記事PR

@ITについて

RSSについて

アイティメディアIDについて

メールマガジン登録

＠ITのメールマガジンは、 もちろん、すべて無料です。ぜひメールマガジンをご購読ください。