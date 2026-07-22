Googleの研究部門「Google Labs」は2026年6月3日（米国時間）、AIを活用して日々のストーリーを創造する実験的アプリ「Dreambeans」を発表した。

Dreambeansは、パーソナルインテリジェンスや「Nano Banana 2」といったGoogleのAI技術を用い、雑多な情報を切り分けながらパーソナライズされた日々のストーリーを提案する。

Dreambeansは、ユーザーの許可を得た上でパーソナルインテリジェンスを通じ、「Gmail」「Google カレンダー」「Google フォト」「YouTube」および検索履歴といったGoogleアプリの情報を連携させ、ユーザーを刺激し楽しませるストーリーを提案する。

目的は延々とスクロールさせることではなく、新しいアイデアを生み出し、大切なことに集中できるよう、限られた数のストーリーを届けることにある。

例えば、子犬用のおやつが配達されたというGmailの確認メールを受け取ると、Dreambeansはそのおやつを使った“しつけ”のヒントを提示する。友人が来訪する予定を記録したGoogle カレンダーのリマインダーを参照し、近隣のペット同伴可能なレストランを提案することもある。各ストーリーには、ユーザーがよく訪れる人や場所を反映した独自のイラストが添えられる。

気になるストーリーがあれば、タップして深掘りできる。DreambeansはWeb全体から情報を集め、ユーザーが行動に移せるよう支援する。最寄りのドッグランを案内したり、子犬向けの“しつけ”教室を提案したりする。お気に入りはライブラリに保存し、いつでも見返せる。

ストーリーの内容は調整も可能だ。提案が的確でない場合はフィードバックを送ることで次回のストーリーの精度が高まる。新しい趣味など重要な事柄が反映されていない場合も、フィードバックを送れば今後のストーリーに反映される。

連携するアプリはユーザーが選択

Dreambeansを利用するには少なくとも1つのアプリ連携が必要で、全てを有効にすると最も効果を発揮するとしている。日々のストーリーをパーソナライズするために連携するアプリは、ユーザー自身が選べる。

プライバシーの管理はユーザーが握る。Dreambeansで行った選択は、「Gemini」やGoogle検索のAIモードなどにおけるパーソナルインテリジェンスの設定には影響しない。

Dreambeansは2026年6月3日（米国時間）から、米国の対象となる「Google AI Ultra」プラン加入者（18歳以上）に向けて、「Android」と「iOS」で提供を開始する。それ以外のユーザーは、個人のGoogleアカウントでWebサイトからウェイトリストに登録できる。