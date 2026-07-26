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AIコーディングツールの利用は開発現場で急速に広がっており、停滞しがちだったレガシーシステム刷新の推進役になる可能性も見えてきました。

一方で、AIが生成したコードが「信頼し切れない」という課題も浮き彫りになっています。さらにはAIエージェントが人間の承認なしに作業を実行する結果、「本番データベースを勝手に消去してしまう」といったような重大なインシデントの発生も、現実のものとなっています。

AIツールを導入するだけで終わらせず、AIをどう制御し、開発プロセスや共通基盤へどのように組み込むかが、確かな成果を生み出すための鍵です。

日常化するAIコーディング、だがそれだけで生産性は上がらない

AIコーディングツールをただ導入しただけでは、レガシーシステム刷新の停滞を根本から変える効果は期待できません。それどころか、検証し切れないコードが積み上がり、不信感が強まるリスクさえはらんでいます。

そうした課題がある一方で、AIエージェントを開発工程に適切に組み込む工夫をすることで、レガシーシステム刷新の工数を劇的に短縮した事例も出てきています。

「塩漬けのレガシーシステム」刷新を抜本的に高速化した手法