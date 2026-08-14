南海電気鉄道（以下、南海電鉄）と日立製作所（以下、日立）は2026年7月14日、日立の独自技術「CMOSアニーリング」（量子コンピュータを疑似的に再現する技術）を活用し、鉄道の乗務員運用計画および車両運用計画を自動で作成、評価するシステムの構築を開始すると発表した。

同システムは、これまで熟練者の知見と手作業に依存していた乗務員の配置計画と、列車ダイヤに基づく車両の割り当てや循環計画を自動作成する。CMOSアニーリングは、多くの制約条件を同時に考慮しながら最適な組み合わせを短時間で導き出すことを得意とする。

乗務員計画は数カ月→1週間、車両計画も数日に短縮

2025年度に南海線で実施した効果検証では、従来数カ月かかっていた乗務員運用計画の作成を約1週間に、従来約20日間かかっていた車両運用計画の作成を数日程度に、それぞれ短縮できることを確認した。

この結果を踏まえ、両社は対象線区を南海線・空港線および高野線・泉北線へ拡大し、2027年度以降のダイヤ改正から業務プロセスを見直す前提で同システムの構築を進める。

運用計画づくりを縛る「多くの制約条件」とは？