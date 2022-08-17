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「もっとビジネス目線を持ってほしい」――1on1などで、こう求められた経験のあるエンジニアは少なくないだろう。ビジネスへの理解を深めたいと考えるエンジニアも増えつつある。背景にあるのが「ソフトウェア開発におけるAIの急速な普及だ」と指摘するのは、Relic 取締役CTO（最高技術責任者）の大庭 亮氏だ。

Relic 大庭 亮氏

「AIのおかげでアウトプットがどんどん出せるようになったことで、ボトルネックは『アウトプットからアウトカムへの転換率』に移ってきている。転換率を高めるためには、ビジネスのコンテキストを十分に理解していることが重要になる」（大庭氏）

ビジネスのコンテキスト不足が特に表面化しやすいとして、大庭氏が例に挙げたのが、システム移行やリファクタリングといったケースだ。

技術的な観点でレガシーシステムから新システムへの移行を提案しても、「ソフトウェア資産を一度に除却するのは避けたい」という財務上の理由で却下されることがある。また、リファクタリングなどコードの保守性や品質を高める取り組みも、ビジネス側にとっては、問題なく稼働しているシステムを手間暇かけて置き換える無駄な作業に映ってしまうこともある。理解を得るためには、「将来の人件費を減らせる」「保守性が上がって追加開発が容易になる」といった、ビジネス側の言葉で語る必要がある。

さらに気を付けるべきなのは、「ビジネス」という言葉自体、発言する人の立場によって意味が変わる、多義的で包括的な言葉ということだ。

曖昧な「ビジネス」という言葉を、3つのレイヤーで捉える

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